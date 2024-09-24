إيلاف من واشنطن: كشفت وثائق قضائية أسرارا جديدة عن محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب الأخيرة.

فقد كشفت وثائق للمحكمة نشرها الادعاء العام الإثنين أن المسلح المشتبه فيه راين روث كتب رسالة تحتوي خطة الاغتيال المفترضة قبل أشهر من محاولة تنفيذها. يأتي ذلك بينما تتزايد المخاوف في البلاد من العنف السياسي، وشبح عودة الاغتيالات السياسية.

وعلى بعد أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، ومع انتشار مخاوف من العنف السياسي المسلح، كشفت وثائق قضائية نشرت الإثنين، أن المسلح المشتبه به في محاولة اغتيال دونالد ترامب المفترضة في ملعبه للغولف راين روث، كتب قبل أشهر رسالة بشأن مخططه.

الرسالة موجهة إلى العالم

وبحسب الوثائق التي نشرت بعد مثول راين أمام قاض في جنوب فلوريدا، فإن شاهدا تلقى الرسالة فتح صندوقا أرسل إليه قبل أشهر وعثر على رسالة موجهة إلى "العالم"، وذلك بعد أن علم بمحاولة الاغتيال المفترضة.

وجاء في الرسالة أن هذه "كانت محاولة اغتيال لدونالد ترامب، لكنني خذلتكم"، وأضاف روث "لقد بذلت قصارى جهدي. الأمر متروك لكم الآن لإكمال المهمة، وسأعرض 150 ألف دولار لمن يستطيع إكمالها".

ويتهم روث بحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي، وبحيازة سلاح بصورة غير شرعية، وقد أشار الادعاء إلى أنه يعتزم إضافة تهمة "محاولة الاغتيال"، ما من شأنه أن يرفع عقوبته القصوى إلى الحبس مدى الحياة.

واعتقل روث البالغ 58 عاما أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترامب الدولي للغولف في مقاطعة "وست بالم بيتش" في 15 من الشهر الجاري.

وقد أطلق عليه عنصر في جهاز الخدمة السرية، النار بعد رصده فوهة بندقية بين الأشجار المحيطة بملعب الغولف، وفق وثائق كانت الحكومة قدمتها للمحكمة.

غضب ترامب

واتهم ترامب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي "بسوء التعامل والتقليل من شأن" واقعة ملعب الغولف التي يعتقد أنها ثاني محاولة اغتيال يتعرض لها، بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا في تموز (يوليو).

وفي بيان له، دعا ترامب إلى إحالة قضية روث إلى سلطات الولاية في فلوريدا التي يديرها الحاكم الجمهوري اليميني المتشدد رون ديسانتيس.

وبحسب الحكومة فإن روث توجه إلى فلوريدا قبل شهر من اعتقاله، وبدأ بمراقبة ملعب الغولف ومر بمنزل ترامب المطل على المحيط.

ووفقاً لـ"فرانس 24" وفي منشورات على الإنترنت، كتب روث أن ترامب "غير لائق ليكون أي شيء، ناهيك عن أن يكون رئيسا للولايات المتحدة"، مضيفا أنه "يتعين على رؤساء الولايات المتحدة على الأقل تجسيد النسيج الأخلاقي الذي تمثله أمريكا، وأن يكونوا طيبين ومتعاطفين وغير أنانيين ويدافعوا دائما عن الإنسانية. ترامب يفشل في فهم أي من ذلك".

وأقر فريق الدفاع عن روث بأنه سبق أن اعتقل على خلفية ادعاءات أقل خطورة، واصفا إياه بأنه مواطن يحترم القانون ولا سوابق عنفية له.