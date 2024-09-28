إيلاف من دمشق: بالتزامن مع قصفها مناطق عدة لاسيما في البقاع شرق لبنان، ضربت إسرائيل جنوب سوريا.

فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي اليوم السبت، مقتل "قائد حماس في جنوب سوريا".

وأضاف أن الطائرات الحربية استهدفت موقع أحمد محمد فهد قائد حماس في منطقة بالجنوب السوري.

تهديد بالتصفية

كما أشار إلى أن فهد كان مسؤولًا عن عمليات عديدة ضد الجيش الإسرائيلي من الجنوب السوري بما في ذلك إطلاق القذائف الصاروخية نحو هضبة الجولان المحتل.

هذا وهدد بتصفية مقاتلي حماس في كل مكان يعملون منه، وفق تعبيره.

أتى هذا الاغتيال بعد ليلة عنيفة شهدتها ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، وحليف حماس الذي فتح منذ الثامن من أكتوبر الماضي، ما سمّاه "جبهة إسناد لغزة".

كما جاء عقب ضرب طائرات إسرائيلية عشرة قنابل على مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية أمس، وسط تأكيد الجيش الإسرائيلي أن الهدف كان زعيم حزب الله حسن نصرالله دون أن يؤكد أو ينفي مقتله.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، قتلت إسرائيل بحسب ما تؤكد آلاف العناصر من حماس في قطاع غزة. كما طالت غاراتها مواقع عدة في سوريا حيث ينشط عناصر حزب الله وميليشيات إيرانية.

إلا أن تل أبيب نادرا ما تعلن مسؤوليتها عن تلك الغارات.

