قالت تقارير إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي نُقل إلى مكان آمن، وسط إجراءات مشددة تتخذها طهران بعد لاعلان عن مقتل حسن نصر الله.

وقالت المصادر إن إيران على اتصال دائم بحزب الله وجماعات وكيلة إقليمية أخرى لتحديد الخطوة التالية بعد أن أعلنت إسرائيل أنها قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وقال محللون إن إسرائيل في إعلانها الحرب الشاملة، لا تهدف فقط حزب الله وإنما إيران، وهي مهدت لذلك بتدمير كل هياكل حزب الله في لبنان.

وقال البروفيسور فواز جرجس، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط المعاصرة في كلية لندن للاقتصاد، إن ضرباتها على لبنان هي "نقطة التحول" التي حذر منها المحللون منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف لقناة (سكاي نيوز): "ما لدينا الآن هو حرب شاملة. لقد حذرنا منها في الأشهر الاثني عشر الماضية. أعلن بنيامين نتنياهو حربًا شاملة ضد محور المقاومة بأكمله - بما في ذلك إيران".

وتابع البروفيسور جرجس: "أعلن بنيامين نتنياهو حرباً شاملة ضد محور المقاومة بأكمله - بما في ذلك إيران. لا يتعلق الأمر بحزب الله فقط... لقد تجاوزنا الشخصيات الآن".

وقال: "تحاول إسرائيل بشكل منهجي تدمير هيكل القيادة في حزب الله - وهناك مئات القادة الذين يمكن أن يحلوا محله [حسن نصر الله]، لكن هذه إسرائيل تحاول تخفيف هذا الهيكل استعداداً للغزو البري."