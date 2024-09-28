إيلاف من القدس: قال جيش الدفاع الاسرائيلي إن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لقي مصرعه في غارة إسرائيلية الجمعة على المقر الرئيسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن الجيش الاسرائيلي عن ذلك بطريقته الخاصة.

حيث قال عبر حسابه بمنصة إكس X :"حسن نصر الله لن يكون قادراً على إرهاب العالم من جديد"، في إشارة إلى تصفيته في العميلة التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي الجمعة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي بعد اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله إن إسرائيل ستصل إلى كل من يهدد البلاد ومواطنيها، وتابع :"إن الأدوات التي في صندوق الأدوات لم تنته بعد، الرسالة بسيطة، إلى أي شخص يهدد مواطني دولة إسرائيل، سنعرف كيف نصل إليه".

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان له إنه إلى جانب نصر الله، قُتل أيضاً قائد ما يسمى بالجبهة الجنوبية لحزب الله، علي كركي، إلى جانب قادة آخرين.

وتم استهداف نصر الله أثناء تواجده في المقر الرئيسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل لحزب الله والمعروفة باسم الضاحية، ويقول جيش الدفاع الإسرائيلي إن المقر يقع تحت الأرض، أسفل المباني السكنية في الضاحية. وقال الجيش الإسرائيلي إن "الضربة نفذت بينما كان كبار قادة حزب الله يتواجدون في مقرهم ويشاركون في تنسيق الهجوم ضد مواطني دولة إسرائيل".