إيلاف من بيروت: في كلمة له مساء اليوم، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نظرة "الأعداء" على أنها مبنية على تصورات خاطئة. وقال إنهم يتعاملون مع إسرائيل كما لو كانت دولة ضعيفة قابلة للكسر. أضاف "أعدؤنا ظنوا أننا أوهى من بيت عنكبوت... لكننا لدينا قوة".

نتانياهو أوضح أن إسرائيل، رغم التحديات التي تواجهها على الصعيدين الأمني والسياسي، لا تزال تحتفظ بقوة داخلية كبيرة، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية.

وأشار إلى أن قوة إسرائيل ليست فقط في قوتها الظاهرة بل في استعدادها المستمر للتصدي لأي تهديدات.



الرسالة إلى الأعداء

وجّه نتانياهو رسالة قوية إلى خصوم إسرائيل قائلاً: "أعداؤنا ظنوا أننا أوهى من بيت عنكبوت... لكننا لدينا قوة." وأكد أن إسرائيل مستعدة لصد أي هجوم وأي محاولات لإضعافها.

الردع المستمر

واستطرد نتانياهو بالقول إن القوة التي تتمتع بها إسرائيل تتجاوز الجوانب العسكرية، حيث إنها دولة تعتمد على اقتصاد قوي وتكنولوجيا متقدمة، ما يجعلها قادرة على التصدي لأي محاولات للنيل من أمنها واستقرارها.

تحديات المرحلة المقبلة

أشار نتانياهو إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات، لكنه أكد ثقته بقدرة إسرائيل على مواجهة هذه التحديات بفضل دعم الشعب الإسرائيلي وقوة الجيش.