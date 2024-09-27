إيلاف من بيروت: قال مصدر مقرب من حزب الله إن نصرالله "بخير"، وأعلن مسؤول أمني إيراني، أن طهران سوف تتحقق من حالة الأمين العام لحزب الله، وما إذا كان "حياً" أم تم اغتياله في الغارة الإسرائلية الأخيرة "الجمعة" على المقر الرئيسي لحزب الله في الضاجية الجنوبية ببيروت.



حيث أكد مسؤول أمني إيراني كبير لرويترز إن طهران تتحقق من وضع زعيم حزب الله حسن نصر الله، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من حزب الله قوله إن نصر الله "بخير".

وقال مسؤول مطلع على التفاصيل للإعلام العبري إن الولايات المتحدة تم ابلاغها بالضربة في الأخيرة على بيروت قبل دقائق قليلة من تنفيذها.

ومن جانب آخر وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموجود في نيويورك على الضربة من مقر إقامته، وقد أعلن مكتب نتانياهو أنه سيعود إلى إسرائيل مبكرا، وسيغادر نيويورك الليلة لمتابعة الأحداث من الداخل الإسرائيلي.



