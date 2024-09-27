إيلاف من بيروت: غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مؤتمراً صحافياً كان يعقده مع الصحفيين الإسرائيليين في نيويورك بعد خطابه في الأمم المتحدة.

سكرتير نتانياهو العسكري رومان غوفمان همس في أذنه بشيء ما، ليقطع الإحاطة ويغادر مسرعاً مع مستشاريه، وفقاً لوسائل إعلام عبرية، في مقدمتها "تايمز أوف إسرائيل".

وقد نشر مكتب نتانياهو صورة يقول إنها تظهر موافقتة على الغارة الجوية على مقر حزب الله في بيروت في وقت سابق اليوم.

ويبدو أن الصورة تظهر نتنياهو في فندقه في نيويورك، إلى جانب سكرتيره العسكري ورئيس أركانه.





والآن تتحقق إسرائيل مما إذا كان زعيم حزب الله حسن نصر الله كان في مقر الجماعة الرئيسي في بيروت عندما قصفته القوات الجوية الإسرائيلية الجمعة، حسبما ذكرت مصادر لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب المقر المركزي لحزب الل، وهو المبني الموجود تحت المباني المدنية في الضاحية بيروت، لكنه لم يذكر ما إذا كان نصر الله قتل تم اغتياله.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن هجوم الجيش الإسرائيلي على بيروت كان الأعنف على الإطلاق، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب المقر الرئيسي لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت الجمعة.

وقال إن تم بناؤه تحت مباني مدنية في ضاحية الضاحية، وهي معقل معروف لحزب الله في بيروت، ولم يذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ما إذا كان زعيم حزب الله حسن نصر الله هدفا أو يعتقد أنه كان موجودا في الموقع.