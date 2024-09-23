إيلاف من بيروت: أكد مصدر أمني لبناني لرويترز أن غارة إسرائيلية، مساء الاثنين، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية استهدفت القيادي الكبير في حزب الله علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية، وقال المصدر إن مصير الكركي غير واضح.

فيما قالت مصادر أمنية لوسائل إعلام إسرائيلية إن هدف الغارة الجوية الإسرائيلية في بيروت مساء الإثنين هو القيادي الكبير في حزب الله علي كركي، ويعتبر الكركي رئيس ما يسمى بـ"الجبهة الجنوبية" لحزب الله، وهي المسؤولة عن النشاط العسكري للجماعة في جنوب لبنان.

وهو عضو في مجلس الجهاد، الهيئة العسكرية الأعلى في حزب الله، وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيقدم تفاصيل إضافية عن "الضربة الموجهة" في أقرب وقت.

وهذه هي الضربة الرابعة التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي في بيروت منذ بداية الحرب.

نتانياهو يخاطب اللبنانيين

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب اللبناني إلى أخذ تحذير إسرائيل على محمل الجد، وقال إنهم سيكونون قادرين على العودة إلى ديارهم بعد انتهاء القتال.

ويقول في بيان مصور: "حرب إسرائيل ليست معكم، بل مع حزب الل، منذ فترة طويلة، يستخدمكم حزب الله كدروع بشرية، لقد وضع صواريخ في غرف معيشتكم وصواريخ في مرآبكم. هذه الصواريخ والقذائف موجهة مباشرة إلى مدننا، مباشرة إلى مواطنينا".

ويقول "للدفاع عن شعبنا ضد ضربات حزب الله، علينا أن نزيل هذه الأسلحة".

وأضاف نتانياهو في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان: "ابتداء من هذا الصباح، حذركم جيش الدفاع الإسرائيلي من التعرض للخطر".

وتابع :"أحثكم على أخذ هذا التحذير على محمل الجد. لا تسمحوا لحزب الله بتعريض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر. لا تسمحوا لحزب الله بتعريض لبنان للخطر".

وأكمل :"من فضلكم، ابتعدوا عن الأذى الآن، بمجرد انتهاء عمليتنا، يمكنكم العودة بأمان إلى منازلكم".