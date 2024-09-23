إيلاف من تال أبيب: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقاً على الغارات المكثفة التي شنها الجيش الإسرائيلي في لبنان اليوم (الاثنين)، البدء "بتغيير ميزان القوى" في الجبهة الشمالية، قائلاً "وعدت بأننا سنغير توازن القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله".

وتوجّه نتنياهو للداخل الإسرائيلي قائلاً "أمامنا أيام صعبة وندعو جميع الإسرائيليين إلى اتباع إرشادات الجبهة الداخلية وأن نظل صفا واحدا". وأضاف "ندمر آلاف القذائف والصواريخ التي تستهدف المدن والمدنيين الإسرائيليين"، في إشارة منه إلى الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي اليوم في لبنان.

"سنهاجم أسلحة حزب الله"

وأضاف المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوسيع الضربات على حزب الله، وتوجيه ضربات على البقاع حيث يخزن حزب الله أسلحة هناك.

كما حذر سكان لبنان في البقاع من الوجود قرب منازل بها أسلحة لحزب الله، عارضا مشاهد لما قال إنها تخزين لصواريخ في مبانٍ سكنية زعم أنها تحتوي على أسلحة لحزب الله.

وقال "سنهاجم أسلحة حزب الله الاستراتيجية في البقاع وعلى المدنيين هناك الإخلاء"، وتابع "في معظم مناطق لبنان هناك صواريخ ومسيرات وسنقصفها".

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، إن منصات إطلاق صواريخ حزب الله كانت في منازل للمدنيين، وأن صواريخ حزب الله تسببت في أضرار كبيرة بالمنازل في إسرائيل. وأضاف أن "حزب الله يعرض اللبنانيين للخطر وصبرنا نفد"، وتابع "لا توجد دولة يمكنها تقبل إطلاق الصواريخ على مدنها".



