إيلاف من لندن: كان محمد الفايد يتصدر الصفحات الأولى بانتظام بمزاعمه بشأن وفاة دودي والأميرة ديانا، وفضيحة المال مقابل الأسئلة واتهامات الاعتداء الجنسي ضده.

والآن، بعد أكثر من عام من وفاته، في أغسطس 2023 عن عمر يناهز 94 عامًا - أو 90 عامًا، إذا كان ادعائه أنه ولد في عام 1933 صحيحًا.عاد إلى العناوين الرئيسية بعد مزاعم جديدة.

وجاء في تقرير لقناة (سكاي نيوز): كما هو الحال مع الكثير من حياته، كانت الحقيقة متشابكة في الرواية التي بناها حول نفسه.

رواية الفايد عن نفسه

كان رجل الأعمال المصري المولد، اعتمادًا على أي نسخة من التاريخ تصدقها، إما وريثًا لثروة شحن أو ابنًا لمعلم فقير.

النسخة الأخيرة هي النسخة التي تدعمها تحقيقات وزارة التجارة في مزاعم المعاملات التجارية المشبوهة في تقرير حدد تاريخ ميلاده في 27 يناير 1929.

حتى الاسم الذي أطلقه بعد انتقاله إلى إنجلترا - محمد الفايد - تم تزيينه، و"آل" إضافة متأخرة.

ثم كانت هناك مزاعم الاعتداء الجنسي ضده، وبالطبع روايته لما حدث في النفق حيث توفي ابنه دودي في حادث سيارة إلى جانب الأميرة ديانا في عام 1997.

كان دودي الطفل الوحيد من زواجه الأول من سميرة خاشقجي، الذي دام من عام 1954 إلى عام 1956. في عام 1985 تزوج عارضة الأزياء الفنلندية هيني واثن، وأنجب منها أربعة أطفال.

العلاقة بالعائلة الملكية

يقال إن فايد كان هو الخاطب الذي يقف وراء الرومانسية بين ابنه دودي وديانا، حيث دعا الأميرة وابنيها للانضمام إليه على متن يخته في جنوب فرنسا في صيف عام 1997.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها بدودي، ولكن في هذه المرة اكتسبت علاقتهما زخمًا كافيًا لهما للقيام برحلة بحرية خاصة حول سردينيا قبل نهاية العطلة المشؤومة في باريس.

كان ذلك كافيًا أيضًا ليزعم فايد أن الزوجين كانا مخطوبين وأن ديانا كانت حاملاً بطفل دودي.

كان هذا الاعتقاد محوريًا في نظريته القائلة بأن وفاتهما كانت من تدبير العائلة المالكة لأنهم لم يستطيعوا تحمل أن يكون مسلمًا أبًا غير شرعي للملك المستقبلي.

قال في تحقيق عام 2008 إن الأمير فيليب والأمير تشارلز وأجهزة الاستخبارات الفرنسية والبريطانية كانوا جزءًا من مؤامرة القتل.

وحكم القاضي بأن الزوجين قُتلا بشكل غير قانوني بسبب القيادة المتهورة للغاية لسائقهما، الذي كان مسرعًا وكان مخمورًا، ومصوري الباباراتزي يلاحقونهما. لم يجد المستشفى أي دليل على أن ديانا كانت حاملاً.

محاولة الحصول على الجنسية البريطانية

كانت محاولة الفايد لتزويج ابنه من ديانا تتويجًا لحملة استمرت لسنوات طويلة لدمج نفسه في المجتمع البريطاني والدوائر الملكية.

يُعتقد أن دودي الفايد التقى ديانا لأول مرة في مباراة بولو عام 1986 حيث كان يلعب في الفريق أمام تشارلز. وقد تم تصويره بانتظام مع الأميرة في المناسبات الاجتماعية في السنوات التي تلت ذلك.

كما حصل الفايد على عقد إيجار لمدة 50 عامًا لمنزل دوق ودوقة وندسور في باريس. وأنفق الملايين على ترميم المنزل السابق لإدوارد وواليس سيمبسون.

وبالطبع، اشترى هارودز في الثمانينيات، وهو المتجر الذي كان يتمتع في ذلك الوقت بعقود من العادات الملكية وكان مرادفًا للهوية البريطانية.

لقد تم رفض منحه الجنسية البريطانية مرتين. فقد تقدم بطلب للحصول على جواز سفر في عام 1995 ومرة ​​أخرى في عام 1999، لكنه فشل في اجتياز اختبار "حسن السيرة والسلوك" المطلوب من قبل وزارة الداخلية.

مال مقابل الأسئلة

كان جزء من سبب رفض منحه جواز السفر هو المدفوعات "النقود مقابل الأسئلة" التي قدمها لأعضاء البرلمان.

دفع فايد 2000 جنيه إسترليني لكل من عضوين في البرلمان من حزب المحافظين لطرح أسئلة في البرلمان نيابة عن هارودز. وقد تلقى أعضاء البرلمان النقود في مظاريف بنية اللون ولم يعلنوا عن المدفوعات.

انكشفت القصة في عام 1994، عندما أعطى أسماء السياسيين للصحافة، ولكن الأسئلة طرحت في أواخر الثمانينيات.

مزاعم الاعتداء الجنسي

يواجه فايد عددًا من مزاعم الاعتداء والتحرش الجنسي.

في عام 1997، روى العديد من موظفي هارودز السابقين لبرنامج The Big Story على قناة ITV قصصهم عن التحرش، من التحسس والتقبيل إلى حشر النقود في حمالات الصدر. وقد نفى هذه المزاعم.

في عام 2008، اتُهم فايد بالاعتداء غير اللائق على فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وهو ما نفاه مرة أخرى.

بعد عشر سنوات من الحادث، شاركت المرأة قصتها في برنامج Dispatches على القناة الرابعة. قالت إنها كانت تبلغ من العمر 15 عامًا عندما عُرض عليها وظيفة في هارودز ثم أمطرها فايد بالهدايا. قالت إنه حاول بعد ذلك إجبارها على تقبيلها.

إسقاط القضية

قررت هيئة الادعاء العام أن الأدلة متضاربة وغير موثوقة بدرجة كافية، وأسقطت القضية.

قالت امرأة أخرى ظهرت في الفيلم الوثائقي إنها أُجبرت على الخضوع لفحص طبي كامل وفحص الأمراض المنقولة جنسياً عندما تم تعيينها في هارودز وزعمت أن فايد طلب منها النوم معه، وفي إحدى المرات أصبح قاسيًا.

أقامت دعوى قضائية ضده بتهمة التحرش الجنسي والتنمر والتمييز وعُرض عليها عرض بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني، فقبلته.

كما واجه فايد ادعاء بالاغتصاب في عام 2013، والذي أعادت الشرطة التحقيق فيه في عام 2015 لكنه لم يؤد إلى أي اتهامات.

قدمت أكثر من 20 موظفة سابقة ادعاءات بالاعتداء والعنف الجسدي في عقارات في لندن وباريس كجزء من تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية ونشر يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

اعتداء مقزز

وقالت خمس من النساء إنهن تعرضن للاغتصاب من قبل فايد، بينما تقدمت أخرى الآن لتزعم أنها تعرضت لاعتداء جنسي "مقزز" من قبل الملياردير.

في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، كشف المحامون أنهم تلقوا تعليمات من 37 امرأة قدمن ادعاءات بما في ذلك الاغتصاب المتسلسل ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاعتداء الجنسي على القاصرات.

وُصف فايد بأنه "وحش" ​​"تمكن من خلال نظام ساد هارودز".

وفي الأخير، وصف الملاك الجدد للمتجر الكبير الادعاءات بأنها "مروعة" واعتذروا لضحاياه المزعومين.

أعدت هذه المادة من قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/mohamed-al-fayed-egyptian-born-tycoon-was-never-far-from-controversy-12810839