إيلاف من لندن: أقرت هيئة الادعاء العام البريطانية بفشلها مرتين في مقاضاة محمد الفايد بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقال متحدث باسم هيئة الادعاء العام إن شرطة العاصمة قدمت أدلة ضد محمد الفايد مرتين، بتهمة الاعتداء غير اللائق على فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في عام 2008 واغتصابها في عام 2013.

ووصف محامون يمثلون ضحايا الاعتداء الجنسي المزعومين مالك هارودز السابق، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا، بأنه "وحش" ​​في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتقول النساء إنه اغتصبهن واعتدى عليهن جنسياً أثناء عملهن في المتجر الفاخر، واتهمنه بـ "اختيار" النساء لإحضارهن إلى جناحه التنفيذي.

وقال فريق الدفاع إنهم استمعوا إلى أكثر من 150 تحقيقا في جرائم فايد المزعومة، وقال متحدث باسم النيابة العامة الآن إن الأدلة ضد رجل الأعمال المصري قدمتها شرطة العاصمة للمدعين العامين مرتين.

لا ملاحقة

وفي عام 2008، اتُهم فايد بالاعتداء غير اللائق على فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وهو ما نفاه. لم تلاحق النيابة العامة القضية عندما عُرضت في عام 2009 بناءً على أدلة متضاربة.

ثم زُعم أنه اغتصب امرأة في عام 2013، وهو ما أعادت الشرطة التحقيق فيه في عام 2015 لكنه لم يؤد إلى أي اتهامات.

وبينما راجعت هيئة النيابة العامة كلا الملفين، قال المتحدث باسمها: "لإقامة دعوى قضائية، يجب أن تكون هيئة النيابة العامة واثقة من وجود احتمال واقعي للإدانة - في كل حالة، نظر المدعون العامون لدينا بعناية في الأدلة وخلصوا إلى أن هذه لم تكن الحالة".

وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الخدمة بالتحقيق الذي أجري في عام 2015. كما قدمت هيئة النيابة العامة لشرطة العاصمة المشورة التحقيقية المبكرة لفايد في أعوام 2018 و2021 و2023.

ولم يتم تلقي أدلة كاملة لهذه الحالات ولم تتخذ الشرطة أي إجراء آخر.

150 استفسار جديد

يأتي ذلك بعد أن أكد الفريق القانوني للضحايا يوم السبت أنهم تلقوا "أكثر من 150 استفسارًا جديدًا" بعد بث فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية عن فايد.

كما يأتي بعد أن قال رئيس الحماية الملكية السابق إنه حذر العائلة الملكية من سمعة فايد قبل أن تأخذ الأميرة ديانا الأمير هاري والأمير ويليام في إجازة مع نجل رجل الأعمال.

وقال داي ديفيز لقناة (سكاي نيوز) إن الناس كانوا على علم بسمعة رجل الأعمال المصري منذ تسعينيات القرن العشرين، وأضاف: "كان هذا الرجل من النوع الذي كنت سأشعر بالقلق بشأنه إذا ذهب أحد أقاربي في إجازة معه، ناهيك عن الملك المستقبلي وشقيقه ووالدتهما الأميرة ديانا".

وأضاف أنه "شعر بالفزع" قبل أن تذهب الأميرة الراحلة في إجازة مع الفايد وزوجته إلى مقر إقامتهما في سان تروبيه في يوليو/تموز 1997.

وقال: "كنت على علم بأنه حاول جاهداً التقرب من العائلة المالكة، ومن الواضح أنني كنت أعرف، كما كنت أعرف، السمعة التي كان يزعم أنه يتمتع بها آنذاك، وكنت أشعر بالقلق، واغتنمت الفرصة لإبلاغ العائلة الملكية".