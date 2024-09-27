إيلاف من القدس: ذكرت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن التقييم في إسرائيل هو أن زعيم حزب الله حسن نصر الله تم اغتياله في غارة شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية الجمعة على المقر الرئيسي للحزب تحت الأرض في بيروت.

في هذا السياق، نشرت القناة 13 الإسرائيلية تقريرا عن اغتيال نصر الله، بعنوان "التقييم في إسرائيل: نصر الله تم القضاء عليه"، وكانت القناة 13، وهي قناة تلفزيونية إسرائيلية رئيسية أخرى، أكثر حذرا بعض الشيء، حيث ذكرت: "تفاؤل حذر في إسرائيل: الضربة على نصر الله نجحت".

وفي رد غامض، نفى حزب الله صحة أي بيان حول هجوم بيروت، وقالت وحدة الإعلام في حزب الله إنه "لا صحة لأي تصريح" حول الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، دون أن تحدد التصريحات التي تشير إليها.

وتقول إن مكتب الإعلام وحده هو الذي سينشر أخبار حزب الله، ولم يصدر الحزب أي بيان آخر بشأن الضربات الإسرائيلية، التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها ضربت القيادة المركزية للحزب.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن رئيس استخبارات سابق، قوله إن الضربة لم تكن لتتم لولا "اليقين المطلق" من وجود نصر الله هناك.

رئيس معهد دراسات الأمن القومي عاموس يادلين، رئيس سابق لجهاز الاستخبارات العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي، قال إن الضربة التي نفذت اليوم في بيروت لم تكن لتتم الموافقة عليها لولا "اليقين المطلق" بأن زعيم حزب الله حسن نصر الله كان في المنطقة المستهدفة.

ويقول أيضًا لقناة 12 الإخبارية إن مصادره، التي لم يسمها، مصرة على أن نصر الله "لم يعد على قيد الحياة".