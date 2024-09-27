إيلاف من بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه نفذ ضربة على المقر المركزي لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في بيان متلفز إن الجيش الإسرائيلي "نفذ ضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله الإرهابية في الضاحية".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان الجمعة أن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وأوردت يديعوت أحرنوت أنَّ الشخص المستهدف في القصف الإسرائيلي على الضاحية هو أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله.

وأضافت يديعوت أحرنوت أنَّ الهجوم نُفذ بعد ورود معلومات إستخباراتية عن وصول نصرالله إلى مقر حزب الله في الضاحية.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن إسرائيل أبلغت واشنطن بالغارات على الضاحية الجنوبية قبل وقت قصير من الهجوم، في حين أوردت القناة 13 الإسرائيلية أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر اجتماعاً مع الصحافيين بصورة عاجلة بعد تقارير عن هجوم على بيروت.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنَّ الغارات الإسرائيلية على حارة حريك تسبّبت بدمار كبير جدًا في المنطقة وانهيار عدد من المباني السكنية، وسط سحب كبيرة من الدخان غطت سماء المنطقة.

وفيما أكدت أكسيوس أن المستهدف في الهجوم هو نصر الله، نقلت عن مصدر إسرائيلي أنَّ الجيش يحاول التحقق من إصابة الضربة لنصرالله.

وتابعت أكسيوس نقلاً عن مصدر إسرائيلي أنَّ مسؤولين كبار كانوا في المقر الرئيسي لحزب الله بالضاحية الجنوبية وقت الهجوم.

وأوردت وكالة "المركزية" اللبنانية أنباء عن مقتل المسؤول الرفيع في حزب الله هاشم صفي الدين، وهو ابن خالة نصرالله، والنائب عن كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار في الغارة.

ويسجل تحليق مستمر لطيران الاستطلاع فوق ضواحي بيروت.

ونقلت قناة العربية عن مصادر خاصة أن نصرالله بخير، وأن حزب الله يستعد لإصدار بيان متعلق بالحدث بعد قليل.

بدورها، نقلت وكالة تسنيم الابرانية عن مصادر أنَّ نصرالله في مكان آمن.

