إيلاف من دبي: شهدت زيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، إلى جمهورية أوزبكستان توقيع عدد من الاتفاقيات التي تمهد الطريق لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد حمدان بن محمد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تشهد نمواً ملحوظاً في ضوء توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لافتاً إلى أن الإمارات وأوزبكستان تتشاركان الرؤى والتطلعات لصناعة مستقبل أفضل يضمن لشعبيهما الصديقين استدامة التطور والازدهار وجودة الحياة.

ورحب الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، في القصر الرئاسي بالعاصمة طشقند، حمدان بن محمد، معربًا عن تقديره لحرص قيادة الإمارات على دفع العلاقات الثنائية المتميزة نحو آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات.

وأشاد ميرضيائيف بالعلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين والتقدم الملحوظ في شراكتهما الاستراتيجية.

ووصل حمدان بن محمد، أمس إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، في مستهل زيارة رسميّة إلى جمهورية أوزبكستان، حيث كان في استقباله نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، جمشيد خوجاييف، ووزير الدفاع بجمهورية أوزبكستان، الفريق باخودير قربانوف، وعدد من القيادات وكبار المسؤولين.

وفي إطار هذه الزيارة، تم التوقيع على سلسلة من مذكرات التعاون والشراكات التي تمس قطاعات حيوية مثل القانون، التجارة الإلكترونية، التعليم العالي، واللوجستيات. هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الروابط بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متنوعة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

فيديو: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد #دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل العاصمة الأوزبكية طشقند على رأس وفد رفيع المستوى في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأوزبكي في مقدمة مستقبلي سموه، حيث جرت لسموه مراسم… pic.twitter.com/ImdF8Wik1b — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 27, 2024

تعزيز التعاون القانوني والتجاري

ضمن هذا السياق، جاءت "اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة" بين الإمارات وأوزبكستان لتعزيز التعاون القانوني بين البلدين، حيث وقعها سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وأكبر تاشكولوف، وزير العدل الأوزبكي. تهدف الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات القانونية في القضايا المدنية والتجارية وتسهيل اللجوء إلى المحاكم المختصة، بما في ذلك تنفيذ الأحكام القضائية وتطبيق القوانين المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة.



وفي مجال التجارة الإلكترونية، وقع البلدان مذكرة تفاهم تهدف إلى رقمنة عمليات التجارة وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحسين أداء التجارة عبر الحدود. وقع المذكرة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وجورابك ميرزاماخمودوف، وزير الطاقة الأوزبكي، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات التجارة الإلكترونية، وتسريع التبادل التجاري في السلع والخدمات عبر منصات رقمية متطورة.



التعليم العالي كمنصة للتعاون

لم تقتصر الشراكات بين البلدين على الجوانب القانونية والتجارية، بل امتدت إلى مجال التعليم العالي، الذي يُعد من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. وقعت الإمارات وأوزبكستان مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي. وقع الاتفاقية عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وكونجراتباي شاريبوف، وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار الأوزبكي.

تسعى هذه المذكرة إلى تطوير الأطر التعليمية والتشريعية لتعزيز جودة التعليم في كلا البلدين، مع التركيز على تبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي.



شراكة لوجستية رائدة

على صعيد المجال اللوجستي، وقعت موانئ دبي العالمية وصندوق إعادة الإعمار والتنمية الأوزبكي مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية في أوزبكستان. وقع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وشكرات يافاييف، المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مشاريع لوجستية مشتركة بين البلدين، من خلال تطوير بنية تحتية حديثة تخدم حركة التجارة والنقل الإقليمي.



وفي خطوة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية دبي وبلدية طشقند في مجال التنمية الحضرية. وقع الاتفاقية المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وشوكت عمرزاكوف، عمدة طشقند. تهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات في تصميم المدن الذكية والمستدامة، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات البلدية، وتطوير حلول حديثة لتحسين الأداء البلدي.



تحفيز الاستثمار وتوسيع التبادل التجاري

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، وقع محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ودافرون فاخوبوف، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان، مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين غرف التجارة في كلا البلدين وتوفير منصات جديدة لدعم المستثمرين والشركات الناشئة.

خلوة التبادل المعرفي الحكومي

على هامش هذه الزيارة، شهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات خلوة التبادل المعرفي الحكومي، التي عُقدت للمرة الأولى في العاصمة طشقند، بمشاركة مسؤولين حكوميين من الإمارات وأوزبكستان.

هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات الحكومية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين أدائها.

وأبدى الشيخ حمدان بن محمد تقديره لجهود الحكومة الأوزبكية في تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، مؤكداً أن الاتفاقيات الموقعة ستسهم في بناء شراكة استراتيجية قوية تخدم مصالح البلدين على المدى البعيد.