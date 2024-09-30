إيلاف من بيروت: قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الجماعة ستعين أمينا عاما جديدا خلفا لحسن نصر الله في أقرب فرصة، وتعهد بمواصلة الحركة المدعومة من إيران للقتال ضد إسرائيل.

وخطاب قاسم الذي استمر 19 دقيقة وبثه التلفزيون هو الأول من قبل قيادي كبير بحزب الله منذ مقتل نصر الله يوم الجمعة في غارة جوية، في ضربة قوية للجماعة التي تتعرض لموجة متصاعدة من الهجمات الإسرائيلية.

من هو نعيم قاسم؟

فيما يلي بعض الحقائق عن قاسم:

- هو شخصية مخضرمة في الجماعة ويشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.

- عُين نائبا للأمين العام في عهد الأمين العام الأسبق لحزب الله عباس الموسوي، الذي قُتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى نصر الله قيادة الجماعة.

- بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل الشيعية اللبنانية، التي تأسست عام 1974. وترك أمل عام 1979، في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية، التي شكلت الفكر السياسي للعديد من الناشطين الشيعة اللبنانيين الشباب. وشارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982.

- ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية. عندما احتدمت أعمال القتال عبر الحدود مع إسرائيل خلال الحرب في غزة، قال في يونيو إن قرار حزب الله هو عدم توسيع نطاق الحرب ولكنه سيخوضها إذا فرضت عليه.

- كان منسقا عاماً لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية منذ خاضتها الجماعة لأول مرة في عام 1992.

- ولد عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا، في جنوب لبنان ذي الأغلبية الشيعية. وهو متزوج ولديه ستة أبناء.



