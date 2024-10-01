إيلاف من القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الثلاثاء أنه تم تحديد ما يقرب من عشرة قذائف تعبر الأراضي اللبنانية وتستهدف شمال إسرائيل.

وبعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة ميرون شمال إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض بعض القذائف العشرة، وورد أن بعض القذائف المتبقية سقطت في مناطق مفتوحة.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق المقذوفات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء اعتراضه مسيرة في سماء البحر المتوسط على بعد عشرات الكيلومترات عن شواطئ تل أبيب، وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن السكان في وسط إسرائيل يبلغون عن دوي انفجار بمنطقة تل أبيب والسلطات تحقق في الأمر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية قبل ذلك برصد إطلاق صاروخ فرط صوتي من اليمن باتجاه غوش دان في تل أبيب وسماع دوي انفجار بالمدينة.

ويأتي اعتراض المسيرة في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

مقتل الإعلامية صفاء أحمد

من جانب آخر قالت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت "أهدافا معادية" في محيط دمشق بعد دوي انفجار سمع في العاصمة، وقالت مصادر إسرائيلية أن العملية التي تم تنقيذها على دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوب غرب العاصمة السورية، وقد أسفرت العملية عن مقتل الإعلامية صفاء أحمد، وفقاً لوكالة الأنباء السورية.