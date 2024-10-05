إيلاف من بيروت: اعترفت حركة حماس، صباح السبت، بمقتل أحد قادتها العسكريين و3 من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية على شمال لبنان.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحماس أن سعيد عطا الله القيادي بالجناح المسلح للحركة قُتل مع ثلاثة من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس بشمال لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القصف الإسرائيلي يعد الأول من نوعه لشمال لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس"، وإن "القصف أسفر عن مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة".

وقبلها، أفادت مصادر بأن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على شقة في مخيم البداوي بطرابلس قيادي في حماس، فيما شوهدت سيارات الإسعاف تنقل الجرحى بعد استهداف إسرائيلي للشقة السكنية في طرابلس بشمال لبنان. وأكدت بأن الغارة قتلت القيادي سعيد عطالله وزوجته وابنتيه.

