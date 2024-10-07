إيلاف من لندن: رأى 60% من البريطانيين غي استطلاع للرأي أن حكومة حزب العمال الجديدة "رخيصة" وفاسدة أو غير أخلاقية.

وأعطيت حكومة السير كير ستارمر بعد 100 يوم فقط من توليها منصبها، أ هذا الوصف من قبل ستة من كل عشرة من الذين شملهم استطلاع (يوغوف)، وسط جدل وخلاف حول الهدايا المجانية.

وظهر هذا الخلاف بعد أن وجدت البيانات التي أصدرها مشروع حسابات وستمنستر التابع لشبكة (سكاي نيوز) أن السير كير قبل آلاف الدولارات كهدايا وضيافة منذ أن أصبح زعيمًا لحزب العمال.

كما وجد استطلاع (يوغوف) أن 77% من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة المحافظة السابقة كانت "رخيصة" - وهي ليست قفزة كبيرة على حزب العمال.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستخدم 30% من ناخبي حزب العمال نفس الكلمة لوصف حزب العمال، بينما يعتقد 38% أن الحزب تصرف بشكل أسوأ مما كان متوقعًا.