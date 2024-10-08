EPA مسيرتان متضادتان في داونينج ستريت في العاصمة البريطانية لندن، لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول

في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل، شهدت مدن عدة حول العالم موجة من المظاهرات الحاشدة المطالبة بوقف إطلاق النار، والوصول إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب التي أسفرت حتى اليوم عن خسائر بشرية كبيرة.

وبلغت حصيلة القتلى في قطاع غزة حتى الآن 41,870 فلسطينياً بالإضافة إلى إصابة 97,166 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، ولا يزال العدد مرشحاً للزيادة مع استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

بينما قُتل نحو 1,200 شخص، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، بحسب الجيش الإسرائيلي واختُطفت 251 رهينة في غزة.

ونددت وقفات عدة حول العالم بالحرب الدائرة في لبنان بعد التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل.

وبحسب أرقام وزارة الصحة اللبنانية، فقد بلغت حصيلة القتلى في لبنان 2,083 شخصاً، و9,869 مصاباً، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

BBC مسيرات في العاصمة اليمنية صنعاء، أدان خلالها المشاركون "الصمت الدولي المعيب تجاه جريمة القرن والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو" في قطاع غزة وامتدت إلى الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان المظاهرة، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024

BBC مظاهرة قرب سفارة إسرائيل في العاصمة الأردنية عمّان، بدعوة من قوى وطنية وإسلاميّة، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024

BBC متضامنون في تجمع احتجاجي شهدته دكا عاصمة بنغلادش، يرفعون شعارات وأعلام مؤيدة للفلسطينيين، مطالبين بوقف الحرب. وحضر العديد من الأحزاب اليسارية وطلاب الجامعات التجمع الاحتجاجي، كما رفعوا علم لبنان أيضاً، مطالبين بوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024

EPA-EFE/REX/Shutterstock وسط لندن انطلقت مظاهرة شارك فيها سياسيون، بينهم الزعيم السابق لحزب العمّال (مستقل حالياً) جيريمي كوربن، ورئيس الحكومة الاسكتلندية السابق حمزة يوسف. ولوّح المشاركون بلافتات وأعلام فلسطينية ولبنانية، وهتفوا بشعارات طالبت بسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب "التي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء"، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024

PA وفي وسط لندن أيضاً، خرجت مظاهرة مؤيدة لإسرائيل تزامناً مع المظاهرة الداعمة للفلسطينيين، وندد المتظاهرون بهجمات حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023

Reuters المتظاهرون في تركيا حملوا نعشاً وهمياً يحمل صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاج للتعبير عن الدعم للفلسطينيين في غزة، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024

EPA-EFE/REX/Shutterstock تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الألمانية برلين، 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024

EPA-EFE/REX/Shutterstock وأمام بوابة براندنبورغ، في ألمانيا، احتشد متظاهرون حاملين الأعلام الإسرائيلية خلال تجمع للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024

AAP IMAGE في شوارع ملبورن، أستراليا، تجمع عدد من المتظاهرين، بما فيهم الجالية اليهودية لحضور وقفة احتجاجية مجتمعية في ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023

EPA وشهدت هولندا أيضاً، وتحديداً في العاصمة أمستردام مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024

BBC في فرنسا، حمل أعضاء من المجتمع اليهودي صور قتلى هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول أثناء تجمعهم في فعالية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على جنوب إسرائيل

EPA وفي باريس أيضاً، نظم عدد من المتظاهرين تجمعاً داعماً للفلسطينيين واللبنانيين امتد من ساحة الجمهورية حتى ساحة كليشي. وتقدم الموكب شخصيات سياسية من اليسار الراديكالي، وبعض الحزبيين، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024