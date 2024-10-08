في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل، شهدت مدن عدة حول العالم موجة من المظاهرات الحاشدة المطالبة بوقف إطلاق النار، والوصول إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب التي أسفرت حتى اليوم عن خسائر بشرية كبيرة.
وبلغت حصيلة القتلى في قطاع غزة حتى الآن 41,870 فلسطينياً بالإضافة إلى إصابة 97,166 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، ولا يزال العدد مرشحاً للزيادة مع استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
بينما قُتل نحو 1,200 شخص، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، بحسب الجيش الإسرائيلي واختُطفت 251 رهينة في غزة.
ونددت وقفات عدة حول العالم بالحرب الدائرة في لبنان بعد التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل.
وبحسب أرقام وزارة الصحة اللبنانية، فقد بلغت حصيلة القتلى في لبنان 2,083 شخصاً، و9,869 مصاباً، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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