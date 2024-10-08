إيلاف من القدس: وسط أنباء متضاربة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك انفجارات في أصفهان الإيرانية، وهو ما اعتبره البعض بداية الرد الإسرائيلي على الضربات الإيرانية التي طالت مدن إسرائيل قبل أيام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن انفجارات سمعت في مدينة أصفهان الإيرانية، نقلا عن وسائل إعلام إيرانية.

ثم أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن مصادر عسكرية، بأنه لا يوجد أي خرق للأجواء الإيرانية من قبل طائرات إسرائيل، ولم تسجل حدوث انفجارات في طهران أو أصفهان.

وكان شهود عيان بمدينة أصفهان الإيرانية أفادوا بعد سماع أصوات الانفجارات بالمدينة، بسماع طلقات دفاع جوي متتالية في أصفهان.

وتناقلت وسائل إعلام بأن السلطات الإيرانية تجري تدريبات مقاومة طائرات في سماء أصفهان بالقرب من المفاعل النووي، ولهذا تتدفق أنباء عن سماع أصوات انفجارات متقطعة.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من الانفجارات، مما يوضح حالة من الذعر بين السكان.

يذكر أن اسرائيل كانت قد أعلنت عزمها الرد على الضربات الصاروخية الإيرانية، وطالب الرئيس الأميركي جو بايدن من تل أبيب عدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية، بل إن تقارير أكدت عزم أميركا منح اسرائيل بعض التعويضات في حال قامت بضرب طهران ضربة لا تستدعي التصعيد أو بلوغ الحرب الشاملة.



