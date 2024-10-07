قالت وكالة الانباء اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأفادت الوكالة أن غارات إسرائيلية استهدفت كذلك أكثر من 30 بلدة وقرية في قضاء صور جنوبي لبنان.

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي أن طيرانه الحربي شن غارة على بيروت، وغارات أخرى استهدفت عدة مناطق جنوبي لبنان.

الجيش الإسرائيلي: اعتراض عدة صواريخ أطلقت من لبنان

EPA-EFE/REX/Shutterstock الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صواريخ أطلقت من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في حيفا والجليل الغربي والجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 20 صاروخاً باتجاه الجليل الغربي، كما شوهدت عمليات اعتراض للصواريخ في سماء تلك المناطق.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل.

وأضاف أن أضرارا مادية وقعت في بعض المنازل، كما اندلع حريق في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل.

وزارة الصحة اللبنانية: 10 قتلى من رجال الإطفاء في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 10 من رجال الإطفاء قتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة برعشيت جنوبي لبنان.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة أولية وأن رفع الأنقاض لا يزال مستمراً من المبنى الذي "تعرض لدمار كبير".

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 22 شخصاً قتلوا أمس الأحد إثر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى أكثر 2083 قتيلاً منذ الثامن من أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي.