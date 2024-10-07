إيلاف من واشنطن: "لقد أصبحت أولوية سياستنا الخارجية سواء أحببنا ذلك أم لا"، يتعين على كل إدارة إعادة التكيف للاستجابة للأحداث العالمية، لكن الصراع بين إسرائيل وحماس كان مدمرا بشكل خاص لجهود بايدن الأخرى في السياسة الخارجية، هذا هو مضمون تحليل سياسي عبر صفحات "بوليتيكو".

لقد أدى دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل إلى تعقيد الجهود الأمريكية لبناء علاقات في بعض الأجزاء الأخرى من العالم.

وقد سُئل الرئيس جو بايدن بعد أسبوع من الهجمات المدمرة التي وقعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل عما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع كل من الحرب في أوكرانيا والأزمة الجديدة في الشرق الأوسط.

قال لشبكة سي بي إس نيوز: "نحن الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الله. يمكننا الاهتمام بكلا الأمرين مع الحفاظ على دفاعنا الدولي الشامل".

الآن، يقول بعض المسؤولين في الإدارة إن البيت الأبيض اضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة لتحويل الانتباه والموارد بعيدًا عن أولويات السياسة الخارجية الأخرى مع تركيزه على الصراع بين إسرائيل وحماس.

كما أدى دعم بايدن لإسرائيل إلى تعقيد الجهود الأمريكية لبناء علاقات في بعض الأجزاء الأخرى من العالم.

اسرائيل أولوية أميركية

قال كومفورت إيرو، رئيس ومدير تنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية: "أكثر من أي أزمة أخرى، كشفت الأزمة عن حدود القوة الأمريكية".

كما قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة عن الصراع بين إسرائيل وحماس: "لقد أصبح أولوية سياستنا الخارجية سواء أحببنا ذلك أم لا".

كان من المفترض أن يكون بايدن، بعد انسحابه من أفغانستان، أول رئيس يغلق أخيرا الفصل المتعلق بعصر الحرب المكلفة على الإرهاب، لكن الولايات المتحدة غارقة مرة أخرى في الشرق الأوسط، عاجزة عن احتواء هجمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في غزة ولبنان وتكافح من أجل تجنب حرب إقليمية واسعة النطاق.

قال مسؤول كبير آخر في الإدارة: "لقد غير السابع من أكتوبر كل شيء. بالطبع كنا سندعم إسرائيل، هذا ليس سؤالاً. "يؤمن هذا الرئيس بذلك بقوة. ولكن بعد ذلك استمرت أعمدة المرمى في التحرك، واستمر نتانياهو في الابتعاد عن اتفاق وقف إطلاق النار. ووُضعنا في موقف مستحيل صرف انتباهنا عن كل شيء آخر".

استفادة روسيا والصين من انشغال أميركا

في بعض الحالات، تم تحويل انتباه الولايات المتحدة ومواردها عن أولويات الإدارة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا وأفريقيا. وفي حالات أخرى، أضر نهج الولايات المتحدة تجاه إسرائيل بمكانتها مع الدول التي تحاول إبعادها عن خصومها روسيا والصين.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية: "لقد ساعد ردنا على أوكرانيا في استعادة مصداقيتنا العالمية بعد ترامب حقًا. وما زلت أعتقد أننا خرجنا منتصرين، حتى بعد ما حدث في غزة. لكن لا يمكن إنكار أن الصورة أصبحت أكثر تشويشًا الآن".

غضب لارتفاع عدد ضحايا القتل الاسرائيلي

وقال المسؤول إن الكثير من ذلك يرجع إلى الغضب في بعض أجزاء العالم إزاء دعم إدارة بايدن للهجوم الإسرائيلي على الرغم من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين. "لقد تمكن الرئيس من إدارة الأمر بشكل جيد كما كان بوسع أي شخص آخر - فقد دعم إسرائيل وكبح جماحها كما كان بوسع أي شخص آخر. لكنه دفع الثمن على المسرح العالمي وعلى المستوى السياسي هنا في الداخل".

من المؤكد أن كل بيت أبيض لابد وأن يتفاعل مع حقائق بؤر التوتر العالمية الجديدة. ومن المؤكد أن أذرع الإدارة المختلفة تنجح في العمل على أزمات مختلفة طوال الوقت.

وتزعم إدارة بايدن أنها تفعل ذلك بالضبط ــ وبنجاح ملموس.

وقال شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "لا أستطيع أن أفكر في أولوية سياسية واحدة لم نتمكن من تحقيقها أو أصبح تحقيقها أكثر صعوبة بسبب تركيزنا على الشرق الأوسط أو الدعم الذي قدمناه لإسرائيل".

وأشار سافيت إلى عمل بايدن في الشراكة الرباعية مع اليابان وأستراليا والهند، وتعزيز تحالف الناتو، وتعبئة المزيد من الموارد الإنسانية والدبلوماسية للحرب في السودان.

يرتب بايدن أيضًا أول رحلة له إلى إفريقيا، لزيارة أنجولا، هذا الشهر ورحلة إلى ألمانيا لحشد المزيد من الدعم لأوكرانيا حتى مع استجابته لأحدث التصعيدات في لبنان.

ملفات تم تهميشها بسبب الاهتمام باسرائيل

فيما يلي بعض أولويات السياسة الخارجية لإدارة بايدن التي تم تهميشها أو تعطيلها بسبب الأزمة في الشرق الأوسط:

التحول نحو آسيا يتعثر مرة أخرى

لقد اضطرت إدارة بايدن إلى إعادة توجيه الأصول العسكرية الرئيسية، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات الضاربة، من منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط.

ويحدث هذا في الوقت الذي يسعى فيه الحلفاء المتوترون اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين إلى تعزيز البصمة الأمريكية في فنائهم الخلفي في إشارة إلى الصين.

صرح أحد مسؤولي الإدارة بسخرية: "لقد تأخر التحول نحو آسيا مرة أخرى".

غضب الدول الإسلامية

كما أضر دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بسمعتها في المنطقة حيث تتنافس مع الصين على النفوذ، وخاصة في الدول ذات الأغلبية المسلمة ماليزيا وإندونيسيا.

وتشير استطلاعات الرأي العام الأخيرة في هذين البلدين إلى انخفاض الدعم للتحالف مع الولايات المتحدة بدلاً من الصين من 61% العام الماضي إلى أقل من 50% هذا العام.

وقال مايكل سينغ، المدير الإداري لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "من المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة. أعتقد أنه يمكننا أن نأمل في عكس هذه الاتجاهات عندما يستقر الغبار في الشرق الأوسط. لسوء الحظ، لا يظهر الغبار أي علامة على الاستقرار - بل على العكس تمامًا".

من الجدير بالذكر أن الإدارات السابقة، الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، كافحت من أجل تحقيق المحور الموعود نحو آسيا أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، نالت إدارة بايدن الثناء لسعيها إلى تخفيف التوترات مع الصين وتعزيز زيارات كبار المسؤولين بين البلدين.

ومع ذلك، أصبحت العروض العسكرية ذات أهمية متزايدة مع تكثيف الصين لأعمالها العدوانية تجاه تايوان وحول الأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بالقرب من الفلبين، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة.

روسيا تحقق مكاسب في أوكرانيا

زعم ثلاثة مسؤولين كبار في الدفاع والأمن في أوروبا الشرقية أن أزمة الشرق الأوسط حولت انتباه الغرب عن الحرب في أوكرانيا، حيث تحقق روسيا بعناد مكاسب تدريجية على الرغم من الخسائر الفادحة في شرق أوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين: "نحن ندرك أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل كل شيء في كل مكان في وقت واحد، ومن المؤكد أن الشرق الأوسط يستحوذ على الاهتمام أكثر من أوكرانيا".

وأظهرت البيانات أيضًا أن بايدن خفف من حدة خطابه بشأن حرب أوكرانيا في الأشهر التي أعقبت بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

تشير الإدارة بانتظام إلى أنها استمرت في إرسال مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا على الرغم من اهتمامها بمناطق الصراع في أماكن أخرى، وأنها تظل ملتزمة تمامًا بمساعدة كييف في الدفاع ضد روسيا. كما دفعت إدارة بايدن بالمساعدات إلى أوكرانيا من خلال ربطها بتمويل إسرائيل.

هل يمكن توفير السلاح لأوكرانيا واسرائيل في نفس الوقت؟

كما أشعلت أزمة الشرق الأوسط نقاشات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعاني من ضغوط شديدة بحيث لا تستطيع توفير الأسلحة في نفس الوقت لإسرائيل وأوكرانيا وحلفائها في آسيا حتى مع تعرض قاعدتها الصناعية الدفاعية لضغوط شديدة.

لقد استنفدت الولايات المتحدة بالفعل مخزوناتها العسكرية الزائدة عن الحاجة بتسليح أوكرانيا في حربها ضد روسيا. ولكن تسليم المساعدات العسكرية والذخائر لإسرائيل يزيد من إجهاد هذه الإمدادات المتضائلة، في حين تستنفد البحرية الأميركية مخزوناتها الثمينة من صواريخ الدفاع الجوي التي يطلقها مسلحون مدعومون من إيران في اليمن عبر البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، استغلت روسيا أزمة غزة لتقويض الرسائل الغربية بشأن حربها في أوكرانيا، واعتبرتها عينة من المعايير المزدوجة الغربية.

روسيا تستغل الموقف وتتهم أميركا بالنفاق

وقال مسؤول ثالث في الإدارة: "هذه الرسائل التي تبثها الدعاية الروسية ــ أن الولايات المتحدة تتظاهر نفاقا بالاهتمام بحياة الأوروبيين ولكن ليس بحياة الشرق الأوسط ــ ليست صحيحة ولكنها تلقى صدى واضحا في الجنوب العالمي".

صعوبة اقناع الرياض بالتطبيع

يتفق المسؤولون الأمريكيون الذين يعملون في سياسة الشرق الأوسط، وكذلك المحللون الإقليميون، على نطاق واسع على أن التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر صعب للغاية بالنسبة للرياض دون خطة ذات مغزى لإقامة دولة فلسطينية.

يقول كبار المسؤولين في البيت الأبيض إنهم ما زالوا يسعون إلى تحقيق اختراق دبلوماسي بشأن صفقة سعودية إسرائيلية بالتوازي مع محادثات وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة الأزمة في لبنان.

كما تعهد بايدن في وقت مبكر من إدارته بمحاولة إنهاء الحرب في اليمن، واستعان بمبعوث كبير، تيم ليندركينج، لمعالجة القضية خلال شهره الأول في منصبه. لكن السلام الدائم في اليمن يبدو الآن أبعد من أي وقت مضى.

وبينما هدأ القتال النشط بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، اشتعل الصراع بطريقة جديدة تماما. أطلق الحوثيون صواريخ على إسرائيل والقوات البحرية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر - كل ذلك ردا على هجوم إسرائيل على غزة.

أفريقيا تنتظر دورها

تعتبر الحرب الأهلية في السودان أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش حوالي 25 مليون شخص على شفا المجاعة، ومع ذلك فإن المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون على سياسة أفريقيا يغضبون بشكل خاص من أنها تحظى بجزء بسيط من الاهتمام الذي تتلقاه منطقة الشرق الأوسط من إدارة بايدن.

ومن مناطق الصراع الأخرى التي لم تحظ بالاهتمام الكافي الصومال وشرق الكونغو. ومن المؤكد أن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز زارت الكونغو في عام 2023 وزار وزير الخارجية أنتوني بلينكين الكونغو في العام السابق. ولكن بالمقارنة، سافر بلينكين إلى الشرق الأوسط ما يقرب من اثنتي عشرة مرة في العام الماضي.

حقوق الإنسان في المحاكمة

قال العديد من المسؤولين في الإدارة إن أزمة الشرق الأوسط أضرت بالجهود التي بذلها بايدن منذ فترة طويلة لاستعادة الزعامة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.

لقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان بايدن مرارا وتكرارا لعدم إلزام إسرائيل بنفس المعايير فيما يتعلق بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي.