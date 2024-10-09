إيلاف من القدس: تواجه اسرائيل شبح تفاقم الأزمات الاقصادية، فقد تكبدت في حربها على حزب الله وحماس ما يقرب من 66 مليار دولار، فضلاً عن تفاقم أزمة الغذاء مع تعطل الإنتاج الزراعي بسبب الحرب.

ووفقاً لتقرير اسرائيلي فقد حذر رئيس منظمة ليكيت (بنك الطعام الإسرائيلي) من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يدفع الفئات السكانية الضعيفة إلى مواجهة شبح انعدام الأمن الغذائي.

ومع استمرار "حرب السيوف الحديدية" في إحكام قبضتها على إسرائيل، بدأت آثارها الاقتصادية تظهر عواقب وخيمة على الأمن الغذائي في مختلف أنحاء الدولة اليهودية.

وفي عطلة رأس السنة العبرية الأسبوع الماضي واقتراب عيد العرش، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يفرض المزيد من الضغوط على الوضع الهش بالفعل، مما يدفع الفئات السكانية الضعيفة إلى اختلال التوازن الغذائي.

كشفت بيانات نشرتها مؤخرا مؤسسة "ليكيت" ومؤسسة "بي دي أو" عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، ما ألقى بظلاله على عطلة رأس السنة اليهودية، بحسب تقرير "جيروزاليم بوست".

فقد ارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 7%، والدجاج بنسبة 6%، ومنتجات الألبان بنسبة 4%.

66 مليار دولار

وفي خضم حرب كلفت حتى الآن أكثر من 250 مليار شيكل (حوالي 66 مليار دولار)، واحتمال التصعيد مع حزب الله وإيران، وخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل العديد من الوكالات المالية، فإن هذه الزيادة الحادة في الأسعار تعني أن العديد من الإسرائيليين، وخاصة أولئك الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، سيواجهون صعوبة أكبر في الوصول إلى الغذاء.

الأرقام مثيرة للقلق، حيث يعاني ما يقرب من نصف مليون أسرة إسرائيلية حالياً من عدم الاستقرار المالي.

وخلال رأس السنة العبرية هذا العام، اضطر العديد من الأسر إلى تناول وجبات أقل صحية، حيث اضطروا إلى استبدال الفواكه والخضراوات ببدائل أرخص وأقل تغذية.

شراء ما يكفي وليس الطعام المناسب

قال جوزيف جيتلر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ليكيت إسرائيل، أكبر بنك طعام ومنظمة إنقاذ في البلاد، لميديا ​​لاين : "هذا ما يسمى انعدام الأمن الغذائي. انعدام الأمن الغذائي يعني أنه يتعين عليك اتخاذ خيارات. وفي بعض الأحيان يكون الخيار هو، "لا أستطيع شراء الطعام المناسب، أحتاج إلى شراء ما يكفي من الطعام".

ومن بين 143 ألف شخص مؤهلين للإخلاء من منازلهم، لا يزال 22.800 شخص يقيمون في الفنادق، وتمكن 54.000 شخص من العودة إلى ديارهم، ويستمر 66.200 شخص في العيش في أماكن إقامة مؤقتة أو مجتمعات بديلة. وتعد هذه الفئات من النازحين من بين الأكثر تضرراً، حيث اضطر العديد منهم إلى ترك منازلهم وسبل عيشهم.

تحليل بيانات الغذاء

وقد قام تشين هيرتزوغ، كبير خبراء الاقتصاد في شركة BDO في إسرائيل، بتحليل بيانات ليكيت وشرح لصحيفة ميديا ​​لاين : "حوالي 30% من الأراضي الزراعية في إسرائيل تقع في مناطق الصراع - وتحديداً بالقرب من غزة والحدود الشمالية. وقد تأثرت القدرة على الحصاد بشكل كبير".

وأضاف أن العمال الفلسطينيين والأجانب، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة، لم يتمكنوا من العمل منذ بدء الحرب. "لقد غادر بعض العمال الأجانب بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

انخفاض الانتاج الزراعي

وقد أدى محدودية الوصول إلى الأراضي الزراعية ونقص العمالة إلى انخفاض الناتج الزراعي في إسرائيل. "على الرغم من أن إسرائيل زادت من وارداتها الغذائية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنع النقص وارتفاع الأسعار.

وهناك زيادات كبيرة في الأسعار، وخاصة في الفواكه والخضروات مثل الطماطم". ونتيجة لذلك، فإن أولئك الذين يواجهون صعوبات مالية يستهلكون كميات أقل من المنتجات الطازجة ويتحولون إلى أطعمة أقل تغذية، وفقًا لكبير خبراء الاقتصاد في BDO.

أعرب جيتلر عن قلقه خلال مقابلة، مشيرًا إلى أن "ارتفاع تكلفة الغذاء خلال العطلات يشكل مصدر قلق ملح يؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا لدينا، وخاصة تلك المتضررة من حرب سيوف الحديدية".

وسلط الضوء على "زيادة بنسبة 40٪ في الطلب" من شركاء ليكيت غير الربحيين وشدد على الحاجة إلى دعم المجتمع: "يجب أن نتحد كمجتمع لضمان حصول الجميع على وجبات مغذية، وخاصة خلال هذا الموسم الاحتفالي"، كما قال. وأوضح أنه بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، "انقطع مشروع جمع الوجبات في ليكيت تماما"، حيث انخفض من "متوسط ​​10000 إلى 15000 وجبة يوميًا إلى الصفر".

في محاولة أولية للتكيف مع الواقع الذي فرضته أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وجد أكبر بنك طعام في إسرائيل نفسه مضطراً إلى شراء وجبات من نفس الوجبات من نفس الأماكن التي كانت تتبرع عادة بالطعام. ولحسن الحظ، شهد البنك أيضاً زيادة في التبرعات المالية منذ ذلك اليوم المشؤوم.

وجبات يومية لمواجهة الأزمة

وأشار إلى أن مشروع إنقاذ الوجبات "عاد إلى طبيعته إلى حد كبير" بعد مرور ما يقرب من عام. "نحن نجمع الوجبات مجانًا مرة أخرى من الفنادق والكافيتريات التابعة للشركات والقواعد العسكرية، وانخفضت تكاليفنا إلى مجرد الخدمات اللوجستية، حوالي دولار واحد لكل وجبة يتم توصيلها". وأضاف: "نستمر في شراء حوالي 500 وجبة يوميًا"، خاصة لكبار السن في المناطق المعرضة للخطر.

وأوضح جيتلر أنه على الرغم من المساعدات المالية الحكومية وجهود المتطوعين، شهدت الحقول الإسرائيلية انخفاضًا مفاجئًا في الإنتاجية. "إن أقصى الشمال في إسرائيل هو في الأساس منطقة محظورة، وكان الأمر كذلك لمدة عام تقريبًا، مما يعني أن هؤلاء المزارعين في وضع كارثي. ليس من الآمن لهم العمل في الحقول".

وبسبب الخسائر الفادحة في الأرواح التي حدثت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، فإن الكثير من الأضرار المادية التي أحدثتها حماس في ذلك اليوم لم ينتبه إليها أغلب الناس في مختلف أنحاء العالم.

ففي ذلك اليوم، تكبد المزارعون في جنوب إسرائيل خسائر تزيد على 500 مليون دولار من الدخل، ودمرت أكثر من مائة ألف فدان من الأراضي الزراعية، والجرارات، والمحاريث، والحصادات، والبنية الأساسية العامة، وأنظمة الري.

لقد كان هذا نتيجة لجهود متعمدة من جانب حماس وحزب الله لتدمير البنية الأساسية الزراعية في إسرائيل. "نظرًا لأن حماس دمرت عمدًا الكثير من المعدات في السابع من أكتوبر، فإننا نحاول تعويض الفارق بين ما تقدمه الحكومة، وما تدفعه تأمينات المزارع، وما يملكه المزارعون".

زيادة تكاليف الرعاية الصحية

وأشار هيرتزوغ إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية من المتوقع أن يفرض ضغوطاً على النظام الصحي في إسرائيل، حيث يلجأ المواطنون إلى الأطعمة المصنعة الأقل تغذية. وقد وجدت BDO وLeket وجود صلة بين سوء التغذية وزيادة تكاليف الرعاية الصحية.

"في عام 2022، وبسبب انعدام الأمن الغذائي، تكبد الاقتصاد الإسرائيلي نفقات بلغت 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار)، أي حوالي 5٪ من إجمالي الإنفاق الوطني على الرعاية الصحية. هذا العام، بسبب الحرب، لن يتمكن المزيد من الناس من استهلاك سلة غذائية صحية، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية في إسرائيل".

وبينما يظل الوضع مأساويا، تقود منظمات مثل ليكيت إسرائيل المعركة لضمان عدم تخلف الفئات الأكثر ضعفا عن الركب. وكما أشار جيتلر، "في هذه الأوقات العصيبة، فإن الغذاء أكثر من مجرد قوت - إنه رمز للتضامن والمجتمع. يجب أن نضمن أنه حتى أثناء الحرب، لا أحد يعاني من الجوع".

خطة للأمن الغذائي حتى 2050

وقد يشكل هذا السياق تحديًا كبيرًا للحكومة الإسرائيلية، التي أطلقت مؤخرًا الخطة الوطنية الإسرائيلية للأمن الغذائي 2050.

وتهدف هذه الخطة إلى ضمان إمدادات الغذاء في البلاد على المدى الطويل على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات.

وتشمل الأهداف الرئيسية تعزيز الإنتاج المحلي، وضمان أنظمة غذائية مستدامة ومتكيفة مع المناخ، وخفض التكاليف، وتعزيز الابتكار، وإدارة المخاطر في الزراعة والصناعات الغذائية.

وأوضح هيرتزوغ أن الحرب أثرت على واردات إسرائيل الغذائية، رغم أن أغلبها يصل عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط ​​البعيدة عن التهديد الحوثي في ​​البحر الأحمر.

وأضاف: "بعض إنتاج إسرائيل من اللحوم يتم في مرتفعات الجولان، التي تأثرت أيضًا بالصراع في الشمال". وارتفعت تكاليف التأمين والشحن بسبب زيادة أقساط المخاطر، على الرغم من أن الحصار الحوثي لم يؤثر بشكل مباشر على الواردات.

ويستمر الصراع الدائر في تفاقم أزمة الغذاء في إسرائيل، مع ارتفاع التكاليف، وتعطل الإنتاجية الزراعية، وتزايد المخاوف الصحية. وفي حين تواجه الفئات السكانية الضعيفة صعوبات أكبر، تلعب منظمات مثل ليكيت إسرائيل دوراً حاسماً في تقديم الإغاثة، في حين تهدف خطط الحكومة إلى تثبيت الأمن الغذائي على المدى الطويل على الرغم من التحديات المباشرة.

جوزيف جيتلر مؤسس ليكيت إسرائيل مع مزارع (جيروزاليم بوست)

