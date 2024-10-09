إيلاف من لندن: مع توقعات على نطاق واسع بأن إسرائيل تتجهز للرد على إيران، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن رد إسرائيل على إيران بسبب الهجوم الصاروخي الأسبوع الماضي سيكون "قاتلاً ودقيقاً ومفاجئاً".

في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، وصف يوآف غالانت هجوم طهران الصاروخي يوم الثلاثاء الماضي بأنه فاشل، وقال: "كل من يهاجمنا سيتأذى وسيدفع الثمن".

وقال: "سيكون هجومنا قاتلاً ودقيقاً ومفاجئاً قبل كل شيء، لن يفهموا ما حدث وكيف حدث، سيرون النتائج".

وكانت إيران أطلقت مساء الثلاثاء الماضي 200 صاروخ، اعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية العديد منها. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في إسرائيل.

وقالت طهران إن الهجوم كان رداً على حملة إسرائيل ضد جماعة حزب الله في لبنان.