إيلاف من القدس: قال مسؤول إيراني كبير يوم الثلاثاء إن طهران حذرت دول الخليج من أنه سيكون "غير مقبول" أن تسمح باستخدام مجالها الجوي ضد إيران وأن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى رد، وسط مخاوف من رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني الأسبوع الماضي.

وكان المسؤول يتحدث في الوقت الذي توجه فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى السعودية ودول خليجية أخرى لإجراء محادثات.

وتأتي هذه التعليقات أيضا في أعقاب مناقشات بين إيران وعواصم الخليج العربية الأسبوع الماضي على هامش مؤتمر آسيا في قطر، عندما سعت دول الخليج إلى طمأنة إيران بشأن حيادها في أي صراع بين طهران وإسرائيل.

وقال المسؤول الإيراني الكبير لرويترز "أوضحت إيران أن أي إجراء من جانب أي دولة في الخليج ضد طهران، سواء من خلال استخدام المجال الجوي أو القواعد العسكرية، ستعتبره طهران عملا اتخذته المجموعة بأكملها، وسترد طهران وفقا لذلك".

وأضاف أن "الرسالة أكدت على ضرورة الوحدة الإقليمية ضد إسرائيل وأهمية تأمين الاستقرار. كما أوضحت أن أي مساعدة لإسرائيل، مثل السماح باستخدام المجال الجوي لدولة إقليمية في عمليات ضد إيران، أمر غير مقبول".

وقال المسؤول إن إيران لم تناقش مسألة زيادة منتجي النفط العرب في الخليج لإنتاجهم إذا تعطل الإنتاج الإيراني خلال أي تصعيد.

وقال دبلوماسي غربي في الخليج إن إيران أوضحت خلال الاجتماع الخليجي الإيراني في الدوحة يوم الخميس على هامش المؤتمر أن طهران دعت إلى الوحدة الإقليمية في مواجهة أي هجوم إسرائيلي وأنها تعتبر حياد دول الخليج الحد الأدنى.

وقال الدبلوماسي إن طهران ستراقب عن كثب كيفية رد كل دولة خليجية في حالة وقوع هجوم إسرائيلي، وكذلك كيفية استخدام القواعد الأميركية الموجودة على أراضيها، وتستضيف قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية منشآت أو قوات عسكرية أمريكية.