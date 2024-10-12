إيلاف من الرياض: دانت المملكة العربية السعودية، الأحد، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "تؤكد الوزارة رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر".

وأعربت الخارجية السعودية عن دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.