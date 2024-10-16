إيلاف من الرباط :قال الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي للجوار الجنوبي،خافيير كولومينا،الأربعاء بالرباط، أن المغرب يظل “فاعلا لا محيد عنه” في مجال الأمن، واصفا المملكة بـ “الشريك المهم جدا” بالنسبة للحلف الأطلسي.

وقال كولومينا، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ناصر بوريطة،إن “المغرب شريك مهم جدا بالنسبة لنا. إنه فاعل لا محيد عنه عندما يتعلق الأمر بالأمن”.

وأشار المسؤول السامي في حلف شمال الأطلسي أيضا إلى أن المملكة “فاعل رئيسي”في مجال مكافحة الإرهاب، مبرزا “التعاون العملي” الذي يجمع الطرفين.

وذكر كولومينا أنه بحث مع بوريطة الفرص والسبل الكفيلة بتعميق التعاون الممتاز القائم بين حلف شمال الأطلسي والمملكة على المستوى السياسي والمدني والعسكري، مذكرا بأن المغرب عضو في الحوار المتوسطي، الذي يعد منتدى للشراكة يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في حوض المتوسط بأكمله.

وأوضح أن زيارته للمغرب،وهي الأولى له بصفته الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي للجوار الجنوبي،تروم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع “المخاطبين الرئيسيين في المنطقة” من أجل “محاولة إيجاد حلول مشتركة”، مستحضرا، في هذا السياق، التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والأمن البحري والهجرة.