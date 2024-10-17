إيلاف من لندن: طالبت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها ديفيد لامي، إسرائيل بضمان حماية المدنيين وضمان فتح الطرق للسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة.

وقال لامي في بيان إن الوضع الإنساني في شمال غزة فظيع، مع تدهور القدرة على توفير الخدمات الأساسية، كما تفيد وكالات الأمم المتحدة أنه بالكاد دخل أي مواد غذائية خلال الأسبوعين الماضيين.

واضاف: يجب على إسرائيل ضمان حماية المدنيين وضمان فتح الطرق للسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة. وقد دعوْنا، إلى جانب نظيريْنا فرنسا والجزائر، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث هذا الأمر.

وقال وزير الخارجية: بينما يستمر الصراع، فإن جميع الأطراف ملزمة بالقانون الدولي الإنساني. وتعبيراً عن مخاوفنا – اتخذت المملكة المتحدة القرار الصعب الشهر الماضي بتعليق تراخيص صادرات إلى إسرائيل يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في غزة. وهذا لا يغير من دعمنا الثابت لأمن إسرائيل.

وختم لامي قائلا: إننا نواصل الدعوة، إلى جانب شركائنا الدوليين، إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن المتبقيين.