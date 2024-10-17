إيلاف من لندن: أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وفاة زعيم حماس يحيى السنوار. وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه يتحقق من احتمالية مقتله، حيث أجريت اختبارات الحمض النووي على جثته.

وقال كاتس في بيان: "قُتل القاتل الجماعي يحيى السنوار، المسؤول عن مذبحة وفظائع السابع من أكتوبر، اليوم على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وقال جنرال إسرائيلي متقاعد لبي بي سي إن وفاة يحيى السنوار ستكون "عدالة تاريخية".

وقال يسرائيل زيف، الضابط الكبير السابق في قوات الدفاع الإسرائيلية، لبرنامج نيوز آور على بي بي سي إن وفاة زعيم حماس "أمر محسوم إلى حد كبير".

وأضاف: "كان السنوار هو من بدأ مذبحة السابع من أكتوبر، وهي ليست مجرد عدالة للشعب الإسرائيلي، ولأسر الضحايا، بل إنها أيضًا للشعب الفلسطيني لأنه كان هو من جلب عليهم نتيجة الهجوم الوحشي في السابع من أكتوبر".