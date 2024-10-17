إيلاف من لندن: مع سقوط يحيى السنوار زعيم حماس، صارت هناك ضرورة الآن لبدء سيناريو (اليوم التالي في غزة “The day After” in Gaza) أي مرحلة ما بعد حماس.

وهذا السيناريو المنتظر يعتمد كما هو مخطط له، على تشكيل "بعثة دولية مؤقتة" لغزة بثلاثة أهداف أساسية: معالجة الأزمة الإنسانية بشكل فعال، وإرساء القانون والنظام، وإرساء الأساس لحكومة كفؤة قادرة على تسهيل توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة.

واليوم الخميس، قالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس إن مقتل زعيم حماس الأعلى يحيى السنوار على يد إسرائيل "يمنحنا فرصة لإنهاء الحرب في غزة أخيرًا".

وفي حديثها من حرم جامعي في ويسكونسن حيث كانت تقوم بحملة، قالت هاريس إن الحرب "يجب أن تنتهي حتى تصبح إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويمكن للشعب الفلسطيني أن يدرك حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

وقالت: "لقد حان الوقت لبدء اليوم التالي".

ما هو اليوم التالي؟

وإذ ذاك، فإنه على مدى عام منذ بدء حرب غزة، يوم 7 أكتوبر 2023، ظهرت وجهات نظر إسرائيلية ودولية وإقليمية مختلفة بشأن ما يسمى "اليوم التالي".

ويجسد هذا المصطلح الرؤية السياسية لقطاع غزة في أعقاب الصراع، وخاصة فيما يتصل بالحكم المستقبلي، والمسؤوليات الأمنية، وإدارة المعابر، وإعادة الإعمار، وعلاقة غزة بالضفة الغربية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأوسع نطاقاً.

وكان تقرير لملتقى أبو ظبي الاستراتيجي الحادي عشر، قال إنه في حين تتقاسم هذه التصورات مبدأ مشتركاً ــ وهو أن الوضع الذي كان سائداً قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول في غزة لا يمكن أن يستمر بعد الحرب ــ فإنها تتباعد بشكل كبير في أهدافها وأطرها ومستقبلها المتصور للقطاع.

موقف إسرائيل

والأطراف الرئيسية الثلاثة المعنية بسيناريو "اليوم التالي" هي إسرائيل والولايات المتحدة والمجموعة العربية.

ويلا حظ أنه على صعيد إسرائيل لا يوجد موقف رسمي موحد بشأن "اليوم التالي" مع اختلاف وجهات النظر وأحياناً تناقضها داخل الحكومة وخارجها.

وبشكل عام، تتفق وجهات النظر الإسرائيلية على منع تكرار أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول وضمان عدم عودة غزة إلى تهديد الأمن لإسرائيل.

ومع ذلك، تتباين الآراء بشأن تفاصيل مستقبل غزة. فرؤية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ترفض أي حكومة فلسطينية في غزة مرتبطة بحماس أو السلطة الفلسطينية، وهو ما يتجسد في عبارته "لا حماسستان ولا فتحستان".

ويدعو نتانياهو إلى الاعتماد على الجهات الفلسطينية المحلية في الإدارة المدنية، مع الدعم الدولي والعربي المحتمل، مع الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.

وتؤكد رؤيته، التي كررها في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في الرابع والعشرين من يوليو/تموز، على إبقاء غزة منفصلة عن الضفة الغربية، ومنع عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ورفض أي مسار نحو "حل الدولتين".

الولايات المتحدة

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإنه خلال زياراته للمنطقة، حدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رؤية واشنطن لـ "اليوم التالي"، والتي تتوافق مع الهدف الإسرائيلي المتمثل في القضاء على حكم حماس وضمان استبعاد الحركة من أي ترتيبات ما بعد الصراع.

ومع ذلك، فإن الرؤية الأميركية تنحرف عن الموقف الإسرائيلي من خلال معارضة أي احتلال أو وجود أمني إسرائيلي في غزة. في البداية، دعمت الإدارة الأميركية عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة بعد خضوعها للإصلاحات، بهدف إعادة ربط غزة بالضفة الغربية وإحياء العملية السياسية نحو حل الدولتين.

ومع ذلك، في مواجهة المقاومة الإسرائيلية لعودة السلطة الفلسطينية، عدلت إدارة بايدن موقفها. وهي الآن تدعم النشر المؤقت للقوات العربية في غزة، وتقديم التقارير إلى لجنة إقليمية دولية، إلى أن تصبح الظروف مواتية لمزيد من الترتيبات.

المجموعة العربية

وعلى صلة، فإن المجموعة العربية المكونة من ستة أطراف رؤيتها لـ "اليوم التالي" إلى بلينكن خلال زيارته للمنطقة في مارس. وكان اقتراحهم ينص على نقل السلطة بالكامل في غزة إلى السلطة الفلسطينية، ودخول قوات السلطة الفلسطينية إلى القطاع بدعم دولي، وبدء خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية. لكن بلينكن رفض هذه الخطة العربية واعتبرها غير واقعية.