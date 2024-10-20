إيلاف من القدس: تُظهر لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مروحية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي وواحدة من ثلاث طائرات بدون طيار أطلقت من حزب الله في لبنان، في حادثة استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيسارية، السبت.

هذا الحدث الخطير الذي تحيط به حالة ضبابية وتشكيك في حدوثه بنفس سيناريو الرواية الإسرائيلية، جعل ساسة اسرائيل يوجهون خطابهم تجاه إيران مساء السبت، متعهدين بأن طهران "ستدفع الثمن" لهجوم بطائرة بدون طيار شنته حزب الله اللبناني التابع لطهران واستهدف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حيث سعت الجمهورية الإسلامية إلى التقليل من شأن علاقاتها بما قاله مكتب رئيس الوزراء إنه محاولة اغتيال.

تم إطلاق ثلاث طائرات بدون طيار من لبنان في الهجوم الذي استهدف المقر الخاص لرئيس الوزراء صباح السبت. تم اعتراض اثنتين فوق رأس الناقورة ونهاريا، لكن الثالثة انفجرت في مدينة قيسارية الساحلية المركزية، والمعروفة بفيلاتها الراقية.

لم يكن رئيس الوزراء وزوجته في المنزل وقت الهجوم، وذكر تقرير أكسيوس أن الطائرة بدون طيار ضربت منزل رئيس الوزراء. "هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي يتم فيها ضرب هدف تابع مباشرة لنتانياهو"، حسبما ذكر دون تفصيل. وقالت صحيفة الغارديان إن المنزل أصيب ولحقت به "أضرار سطحية".

وذكرت هيئة الإذاعة العامة في اسرائيل أن مسؤولي ضريبة الأملاك وبستانيًا زاروا منزل نتنياهو بعد الهجوم.

بعد التأكيد في البداية على أن منزله كان هدفًا لضربة الطائرات بدون طيار، قال نتانياهو في بيان لاحق في وقت لاحق من يوم السبت إن "عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم.. لقد ارتكبوا خطأً مريرًا".

وقد ترددت كلماته من قبل العديد من وزراء حكومته ونواب المعارضة على حد سواء، وكذلك حلفائه في أماكن أبعد، والذين حذر العديد منهم من أن إيران ستندم على تصرفات وكيلها حزب الله.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت إن الهجوم كان في الأساس على "دولة إسرائيل ورموز حكومتها".

وفي معرض الترويج لإنجازات إسرائيل في تفكيك حماس وإضعاف قدرات حزب الله، حذر غالانت من أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "ستستمر في مهاجمة أي جهات إرهابية وستضرب بقوة أي عدو يضر أو ​​يحاول إلحاق الضرر بدولة إسرائيل".

وأضاف وزير الدفاع: "لقد أثبتت أفعالنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط هذا حتى الآن، وستثبت ذلك في المستقبل أيضًا، إن محاولات منظمة حزب الله لإحباطنا ومنعنا من تحقيق أهداف الحرب لن تنجح".

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الكنيست أمير أوحانا إن إيران "من خلال وكيلها حزب الله" ارتكبت "خطأً كبيرًا"، وقال إن هناك فرقًا بين هجمات إسرائيل على زعماء الإرهاب - بما في ذلك رؤساء الحرس الثوري الإسلامي الإيراني - ومحاولة اغتيال نتانياهو.

وقال أوهانا إن إسرائيل أوضحت أنها تسعى إلى القضاء على رؤساء الجماعات الإرهابية، لكن إسرائيل دولة ديمقراطية ذات سيادة أصبح رئيس وزرائها مستهدفًا الآن.

وأعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أيضًا عن دعمه لنتانياهو، وقال :"عدم الاستسلام حتى النصر الكامل في غزة ولبنان ويهودا والسامرة وحتى عودة جميع رهائننا إلى ديارهم".

في غضون ذلك، اتهم وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو مؤيدي حزب الله الإيرانيين بـ "تجاوز الخط الأحمر"، مضيفًا في منشور على X أن "نهاية النظام الإيراني الوحشي أقرب من أي وقت مضى".

من جانبها، حاولت إيران النأي بنفسها عن ضربة الطائرات بدون طيار وإلقاء اللوم على حزب الله وحده، والذي لم يعترف بالهجوم حتى صباح الأحد.

وقالت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في بيان إنها "ردت بالفعل على النظام الإسرائيلي" - في إشارة واضحة إلى هجومها الصاروخي غير المسبوق في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) - وأن "العمل المعني نفذه حزب الله في لبنان".

ورفض وزير الخارجية إسرائيل كاتس، الذي قال في وقت سابق إن هجوم الطائرات بدون طيار "كشف عن الوجه الحقيقي لإيران والمحور الشرير الذي تقوده"، بيان وفد الأمم المتحدة بشكل قاطع.

كتب على X: "الوكيل الأساسي الذي أنشأته إيران ومولته وسلحته ودربته، والآن تسيطر عليه في جميع عملياتها، يتم تصويره فجأة على أنه كيان مستقل". "أكاذيبك وخداعك هي التي تكشف وجه إيران".