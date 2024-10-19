إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن العالم "لن يتسامح مع المزيد من الأعذار" من إسرائيل بشأن مساعدات غزة.

وأكد السير كير ستارمر رسالته إلى إسرائيل التي وجهها في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. كما رد على التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية تنشر جنودًا في روسيا للمساعدة في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء إن العالم "لن يتسامح مع المزيد من الأعذار بشأن المساعدات الإنسانية" من إسرائيل بشأن الوضع في غزة.

وفي حديثه عقب اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سعى السير كير ستارمر إلى جعل وفاة زعيم حماس يحيى السنوار نقطة تحول في الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

مقتل السنوار

وقال السير كير في مؤتمر صحفي إن "لا أحد ينبغي أن يحزن" على السنوار - و"دماء الإسرائيليين الأبرياء" و"دماء الفلسطينيين الأبرياء" على يديه.

وأضاف أنه "يجب أن نستفيد من هذه اللحظة" ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء: "إن ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والوصول الفوري إلى المساعدات الإنسانية والعودة إلى المسار نحو حل الدولتين".

وأكد: "هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل؛ ولا يمكن للوضع الإنساني أن يستمر".

لا أعذار لإسرائيل

وقال: "وأقول مرة أخرى لإسرائيل، إن العالم لن يتسامح مع أي أعذار أخرى بشأن المساعدات الإنسانية. إن المدنيين في شمال غزة يحتاجون إلى الغذاء الآن".

وعندما سئل عما إذا كان سينظر في المزيد من تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، قال السير كير إن موقفه لم يتغير منذ القرار الأخير - وما زالت المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، "خاصة في مواجهة تصرفات النظام الإيراني".

كما ناقش اجتماع "رباعية" الزعماء الغربيين الوضع في أوكرانيا، كما قال رئيس الوزراء. وقال إن روسيا أصبحت أضعف مع "دخول أوكرانيا شتاءً صعبًا".

وقال السير كير إن "40%" من ميزانية موسكو تستهلك الصراع، وإن البلاد عانت الشهر الماضي من "أعلى معدل خسائر يومي حتى الآن".

قوات كورية شمالية

وعندما سئل عن التقارير التي تفيد بنشر قوات كورية شمالية في روسيا للمساعدة في الصراع ضد أوكرانيا، قال الزعيم البريطاني - إذا كانت صحيحة - فسيكون ذلك "عملاً يائسًا" من نظام بوتن.

وقال السير كير إن الدول الغربية ستواصل دعم أوكرانيا، مضيفًا أن 95% من المعدات التي وعدت المملكة المتحدة بتسريعها إلى كييف في يوليو موجودة الآن.

وقال إنه إلى جانب مجموعة السبع، هناك عمل لإرسال "50 مليار يورو [42 مليار جنيه إسترليني]" إلى أوكرانيا من "عائدات الأصول الروسية المجمدة".