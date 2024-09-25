إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أمام اجتماع لمجلس الأمن إن منطقة الشرق الأوسط، "على شفا الهاوية"، موجها من جهة أخرى رسالة مباشرة إلى موسكو مفادها أنه لا ينبغي لها أن تكون حاضرة في الاجتماع.

ودعا ستارمر إلى الدبلوماسية ووقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل وحزب الله، ووقف إطلاق النار الفوري والكامل والشامل فيما يتعلق بحرب إسرائيل في غزة مع إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال: "نحن بحاجة إلى طريق سياسي إلى هذا الاتفاق، والذي يوفر جسرًا لمستقبل أفضل. مسار موثوق به ولا رجوع فيه نحو دولة فلسطينية قابلة للحياة". "إلى جانب دولة إسرائيل الآمنة والمأمونة. "هذه هي الطريقة الوحيدة لتوفير الأمن والعدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

الغزو الروسي

وفي كلمته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تعد روسيا واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين فيه، قال ستارمر لروسيا إنه لا يعرف كيف يمكنها إظهار وجهها في الأمم المتحدة بعد غزو أوكرانيا ومعاملة مواطنيها باعتبارهم "قطع لحم يتم إلقاؤها في المطحنة".

واتهم روسيا بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة لأن غزوها لأوكرانيا كان غير قانوني، ويهدد الأمن العالمي وتسبب في "معاناة إنسانية هائلة".

وقال: "يجب أن نضمن المساءلة عن أولئك الذين ينتهكون ميثاق الأمم المتحدة ويجب على هذا المجلس أن يجدد التزامه بالقيم التي حددها". "يجب أن يكون هذا أمرًا لا يحتاج إلى شرح. ومع ذلك، فإن أكبر انتهاك للميثاق في جيل ارتكبه أحد الأعضاء الدائمين في هذا المجلس".

قتل وفرار

ولفت رئيس الوزراء البريطاني الانتباه إلى مقتل أو إصابة 35 ألف مدني، وإجبار 6 ملايين على الفرار وخطف ما يقرب من 20 ألف طفل أوكراني من قبل روسيا.

وأضاف: "أفكر في ياروسلاف بازيليفيتش، الذي قُتلت زوجته وثلاث بناته في وقت سابق من هذا الشهر في غارة روسية على المدنيين في لفيف. وأتساءل كيف يمكن لروسيا أن تظهر وجهها في هذا المبنى".

"كما قُتل أو جُرح ستمائة ألف جندي روسي في هذه الحرب. ولماذا؟

وقال ستارمر: يتحدث ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجلسون هنا للدفاع عنه، عن الكرامة الإنسانية. وليس معاملة مواطنيك كقطع من اللحم لرميها في المطحنة".

يذكر أن رحلة ستارمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هي ثالث رحلة له إلى الولايات المتحدة في غضون ثلاثة أشهر.

زيلينسكي

كما يحضر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اجتماعات الامم المتحدة لتقديم "خطة النصر" الخاصة به إلى جو بايدن والمرشحين الرئاسيين الأميركيين، دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ويسعى زيلينسكي للحصول على إذن لاستخدام صواريخ ستورم شادو المصنوعة في بريطانيا وفرنسا على الأراضي الروسية، بدعم من المملكة المتحدة، لكن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة حيث تستخدم الأسلحة بعض التكنولوجيا الأمريكية.

صواريخ ستورم شادو

وعندما سُئل عن موعد اتخاذ القرار بشأن استخدام صواريخ ستورم شادو التي زودتها المملكة المتحدة داخل روسيا، قال ستارمر: "سنجري مناقشات حول مجموعة كاملة من القضايا، وسنستمع بعناية إلى ما سيقوله الرئيس زيلينسكي، وهذا ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أن المناقشات لن تكون حول "القضية الوحيدة مثل الصواريخ بعيدة المدى" بل "طريق استراتيجي شامل لأوكرانيا لإيجاد طريق من خلال هذا والنجاح ضد العدوان الروسي".