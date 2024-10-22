إيلاف من الكويت: شيعت الكويت اليوم فقيد العمل الوطني والسياسي الوزير السابق عبدالله الطويل عن عمر يناهز 80 عاماً، وشغل عبدالله الطويل منصب وزير التجارة والصناعة ووزير الصحة.

ونعى الكاتب خالد الطراح في منصة "إكس" صديقه عبدالله الطويل وكتب في حسابه في منصة "إكس": يا أخي إن مُتُ لا تسكب على قبري دمعة بل خذ الشمعة من كفي وكن في الليل شمعة انني منك قريب كلما ضوّأت بقعة وتركت الليل يهوى قطعة في إثر قطعة".

واختتم :" أدعو المولى عز وجل أن يغفر للأخ العزيز والصديق عبدالله الطويل ويسكنه الفردوس الاعلى، وان يلهمنا الصبر والسلوان".