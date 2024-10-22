إيلاف من بروكسل: وافق البرلمان الأوروبي على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 35 مليار يورو لأوكرانيا، والذي سيتم سداده من خلال الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة.

وصوت البرلمان بأغلبية 518 صوتا لصالح الخطة مقابل 56 صوتا ضدها، مما أزال العقبة الأخيرة أمام الاتحاد الأوروبي لإتمام الدفع قبل الموعد النهائي المحدد في نهاية العام.

تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى 35 مليار يورو لأوكرانيا، لكن حصته ستنخفض إذا ساهمت الولايات المتحدة في القرض، كما هو متوقع على نطاق واسع.

وتأتي مشاركة الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة أوسع لمجموعة السبع لتوزيع 50 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأوكراني المتضرر من الحرب بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن يوافق وزراء مالية دول مجموعة السبع بشكل نهائي على إعفاء اليونان من القرض خلال اجتماعهم المقرر في واشنطن يوم الجمعة.

وسيتم سداد القرض باستخدام الأرباح الناتجة عن أكثر من 250 مليار يورو من الأصول الروسية الموجودة في البنوك الغربية والتي تم تجميدها بعد الغزو الكامل للبلاد لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقد أعلنت المملكة المتحدة وكندا أنهما ستقرضان أوكرانيا 3 مليارات دولار و3.6 مليار دولار على التوالي في إطار خطة مجموعة السبع. ومع ذلك، لم توضح الولايات المتحدة واليابان بعد حجم مساهمتهما.

وقالت واشنطن في وقت سابق إنها لن تكون قادرة على تقديم مبلغ كبير ما لم يغير الاتحاد الأوروبي قواعده التي تحكم العقوبات .

لكن الولايات المتحدة أشارت مؤخرا إلى أنها قد تكون مستعدة لقبول حصة كبيرة من القرض حتى لو استمرت المجر في عرقلة إصلاح نظام العقوبات.