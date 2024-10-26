إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، إن المملكة المتحدة تراقب "الوضع مباشرة" بعد الهجمات الإسرائيلية، وحذر إيران من الرد.

وكان ستارمر يتحدث من ساموا، حيث يشارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث. وبينما ركز الخطاب على اجندة الاجتماعات، فإنه تناول بإيجاز هجوم إسرائيل على إيران في البداية.

وقال: "هذا وضع مباشر، ومن الواضح أننا نراقبه عن كثب جنبًا إلى جنب مع شركائنا". وأكد أن إسرائيل "لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني".

كما حث السير كير على "ضبط النفس" من الجانبين، مضيفًا: "لا ينبغي لإيران أن ترد". وقال: "سنواصل العمل مع الحلفاء لتهدئة الوضع في جميع أنحاء المنطقة".