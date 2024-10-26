إيلاف من دبي: أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن هجمات دقيقة استهدفت منشآت عسكرية إيرانية، محذرًا من أي تهديد لأمن إسرائيل، ومؤكدًا استعداد الجيش للرد على الهجمات المستقبلية. وقال المتحدث باسم الجيش إن الهجمات عزّزت من "حرية العمليات الجوية الإسرائيلية داخل الأجواء الإيرانية"، مؤكدًا عودة الطائرات بسلام.

ضربات نوعية وتحذير لإيران

وفي تفاصيل الفيديو الذي نشره عبر منصة إكس، أكد أدرعي أن الهجمات كانت مركزة وذات دقة عالية، وهدفت إلى تدمير قدرات صاروخية تشكل تهديدًا مباشرًا، بما فيها منشآت تصنيع الصواريخ الإيرانية التي قال إنها أطلقت على إسرائيل في وقت سابق. وأضاف أن إسرائيل تعتبر هذه الهجمات رسالة واضحة لإيران، وأنها ستواصل الدفاع عن أمنها بكل الوسائل المتاحة.



تعزيز القدرات الهجومية والدفاعية

وأوضح المتحدث أن الجيش الإسرائيلي استهدف قدرات الصواريخ أرض-جو الإيرانية التي كانت تحدّ من حرية الطيران الإسرائيلي في الأجواء، مما يعطي إسرائيل حرية أكبر في تنفيذ العمليات الهجومية في العمق الإيراني إذا اقتضت الحاجة. وأضاف أدرعي: "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن مواطنيها، وإذا استمرت إيران في تهديد أمنها، ستواجه ردودًا قوية".

واختتم أدرعي بالقول إن الجيش الإسرائيلي على استعداد للتحرك في أي وقت، وفي أي مكان. وقال "اليوم، أثبتنا مرة أخرى قدرتنا على الهجوم في أي مكان نختاره، في أي وقت نختاره. سيقوم جيش الدفاع بكل ما يلزم لحماية مواطني إسرائيل".