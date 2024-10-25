إيلاف من لندن: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ "تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران"، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي "في سياق الرد على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".

وقال البيان إنَّ الجيش الإسرائيلي "في حالة تأهب قصوى، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع متابعة دقيقة للتطورات القادمة من إيران ووكلائها في المنطقة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن تقييم الوضع مستمر، وأنه لم تطرأ أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة.

#عاجل جيش الدفاع يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة.



🔴جيش الدفاع على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها.



🔴يجري جيش الدفاع… pic.twitter.com/EV6vhrtEEn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2024

ووجّه الجيش الجمهور الإسرائيلي بمواصلة توخي الحذر واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، مع التأكيد على أنه سيتم إبلاغهم بأي مستجدات بشكل فوري.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، أن دوي عدد من الانفجارات القوية سمع في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنَّ دوي انفجارات سمع في العاصمة الإيرانية طهران.

وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هيرتسي هاليفي، على خطط سلاح الجو لضرب إيران، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت تستنفر فيه إيران قواتها للرد على أي هجوم يستهدفها.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، الجمعة، أن عدداً من طائرات «إف 16» من القوات الجوية الأميركية قد وصلت إلى الشرق الأوسط من ألمانيا.

وأوضحت القيادة المركزية، في منشور على منصة «إكس»، أن الطائرات من «سرب 480» الذي يتمركز في قاعدة سبانغدالم الجوية في ألمانيا، وصلت إلى «مكان غير معلن عنه في نطاق عمل القيادة المركزية».