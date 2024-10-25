إيلاف من لندن: نجحت مجموعة قرصنة إيرانية مشتبه بها في نشر رسائل البريد الإلكتروني لحملة دونالد ترامب التي تم اعتراضها، بعد أن فشلت في البداية في بيعها لوسائل الإعلام السائدة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، بدأ القراصنة في ترويج رسائل البريد الإلكتروني على نطاق أوسع بعد ذلك الفشل الأولي، كما تقول رويترز - حيث نشر أحد العاملين السياسيين الديمقراطيين مجموعة كبيرة من المواد على موقع لجنة العمل السياسي الخاصة به - وللصحفيين المستقلين، نشرها أحدهم على الأقل على منصة الكتابة Substack.

ويبدو أن أحدث المواد تُظهر اتصالات حملة ترامب مع مستشارين خارجيين وحلفاء آخرين، يناقشون مجموعة من الموضوعات التي أدت إلى انتخابات 2024.

وتشير رويترز إلى أن القرصنة تظهر اهتمام إيران المستمر بالتدخل في الانتخابات المقبلة - على الرغم من لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في سبتمبر والتي اتهمت المسربين بالعمل لصالح طهران واستخدام شخصية مزيفة.

وإذا ثبتت إدانتهم، فإنهم يواجهون عقوبة السجن والغرامات.

وذكرت لائحة الاتهام أن المسربين هم ثلاثة قراصنة إيرانيين يعملون مع قوة (الباسيج) شبه العسكرية الإيرانية التي يساعد أعضاؤها المتطوعون النظام على فرض قواعده الصارمة وفرض النفوذ.

كما زعمت أن مجموعة القرصنة المرتبطة بالحكومة الإيرانية، والمعروفة باسم Mint Sandstorm أو APT42، اخترقت حسابات العديد من موظفي حملة ترامب بين مايو ويونيو من خلال سرقة كلمات المرور الخاصة بهم.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان إن التقارير التي تتحدث عن تورط البلاد في القرصنة ضد الانتخابات الأمريكية "لا أساس لها من الصحة، وغير مقبولة على الإطلاق"، مضيفة أنها "تنفي بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات".