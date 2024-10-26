إيلاف من بيروت: أكد الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ سلسلة ضربات دقيقة على أهداف عسكرية متعددة في إيران، في رد مباشر على ما وصفه بأنه "هجمات متواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل".

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية لـ"إيلاف" إن الهجمات تتم على دفعات، وسوف تستمر على دفعات متلاحقة خلال الساعات المقبلة، لتشمل مئات الأهداف في مختلف مناطق إيران. وأضافت المصادر أنَّ الضربات الإسرائيلية استهدفت في الدفعة الأولى مواقع عسكرية في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة، تضمنت ثكنات ومستودعات أسلحة.

وأفادت مصادر مستقلة من طهران أن شبكة الإنترنت انقطعت في العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران سماع دوي انفجارات قوية في محيط العاصمة الإيرانية طهران، في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما يعزز المخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني سماع انفجارات قوية قرب طهران، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بأن الانفجارات وصلت إلى مدينة كرج المجاورة، دون صدور تعليق رسمي من الحكومة الإيرانية حول مصدر هذه الانفجارات حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنَّ دوي الانفجارات سمع في مدن متعددة في إيران، لا سيما في طهران ومشهد وقم ومناطق في كردستان الإيرانية.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه على علم بأن إسرائيل تنفذ ضربات موجهة على أهداف عسكرية في إيران دفاعاً عن النفس.

وذكرت قناة فوكس نيوز، مساء الجمعة، أنه تم إخطار البيت الأبيض قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل لضربات على إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبيل شن هجمات على أهداف في إيران.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو مئة طائرة على الأقل تشارك في الهجمات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان فجر السبت أنه بدأ "تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران"، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي "في سياق الرد على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".

وقال البيان إنَّ الجيش الإسرائيلي "في حالة تأهب قصوى، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع متابعة دقيقة للتطورات القادمة من إيران ووكلائها في المنطقة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن تقييم الوضع مستمر، وأنه لم تطرأ أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة.

ووجّه الجيش الجمهور الإسرائيلي بمواصلة توخي الحذر واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، مع التأكيد على أنه سيتم إبلاغهم بأي مستجدات بشكل فوري.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، أن دوي عدد من الانفجارات القوية سمع في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنَّ دوي انفجارات سمع في العاصمة الإيرانية طهران.

وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هيرتسي هاليفي، على خطط سلاح الجو لضرب إيران، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت تستنفر فيه إيران قواتها للرد على أي هجوم يستهدفها.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، الجمعة، أن عدداً من طائرات «إف 16» من القوات الجوية الأميركية قد وصلت إلى الشرق الأوسط من ألمانيا.

وأوضحت القيادة المركزية، في منشور على منصة «إكس»، أن الطائرات من «سرب 480» الذي يتمركز في قاعدة سبانغدالم الجوية في ألمانيا، وصلت إلى «مكان غير معلن عنه في نطاق عمل القيادة المركزية».