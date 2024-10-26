إيلاف من القدس: ، وردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني ضد إسرائيل في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) وننتظر من الحكومة الإسرائيلية مزيد من المعلومات".

وذكرت التقارير أن إسرائيل هاجمت موقعا لمقر الحرس الثوري الإسلامي في إيران، ونقلت شبكة إن بي سي نيوز عن مسؤول إسرائيلي قوله "إننا نستهدف أشياء ربما كانت تهددنا في الماضي أو قد تشكل تهديدا لنا في المستقبل".

وأضاف المسؤول أن إسرائيل لا تضرب منشآت نووية أو حقول نفط إيرانية بل تركز على أهداف عسكرية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عددا من الضربات في طهران استهدفت قواعد عسكرية في جنوب وجنوب غرب طهران.

كرج هي إحدى المدن التي سمعت فيها الانفجارات، تحتوي على إحدى محطات الطاقة النووية الإيرانية.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إنه "لم ترد أنباء عن سماع أصوات صواريخ أو طائرات في سماء طهران حتى الآن"، وقد نفى المسؤولون ووسائل الإعلام الإيرانية وقوع غارات جوية إسرائيلية، قائلين إن الانفجارات كانت نتيجة للدفاع الجوي الإيراني.

وقد نفى مسؤول إسرائيلي ذلك بشدة لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت، قائلاً: "هذه كذبة، إنه يعيشون الفشل التام بسبب صفر الإعتراضات".

كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية، إلا أن المسؤولين الإيرانيين نفوا وقوع أي خطأ.

إسرائيل تهاجم الجميع في ليلة واحدة

بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي هجوما مدفعيا على مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة كجزء من سلسلة أوسع من الضربات في جميع أنحاء المنطقة، كما هاجمت إسرائيل أهدافا في سوريا، حيث أكد الجيش السوري أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في وسط وجنوب سوريا.

وشهدت العراق أيضا انفجارات في إطار سلسلة الردود على إيران ومجموعاتها التابعة في مختلف أنحاء المنطقة.

ولم تكن هناك طائرات تحلق فوق سوريا أو شمال العراق أثناء وقوع الهجوم المشتبه به. وأغلقت إيران مجالها الجوي في أعقاب الهجوم، بحسب صحيفة معاريف.

كما اندلع حريق، الجمعة، في موقع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في طهران، على الرغم من أن إدارة الإطفاء في طهران نفت أي صلة بالحادث.

صحافة إسرائيل: نجحنا في إذلال إيران

إنه ببساطة إذلال تاريخي، فالضربات الدقيقة التي تشنها إسرائيل تترك إيران بلا دفاع، هذا ما قالته صحيفة "جيروزاليم بوست" فجر السبت في تحليل للضربة الإسرائيلية لطهران.

وقالت الصحيفة في تحليلها :"لم تكن الضربة التي وقعت السبت مجرد تهديد بل كانت بمثابة وعد وصل إلى قلب طهران، ومع بزوغ الفجر في طهران، لم يكن الضجيج المعتاد في المدينة المزدحمة التي تستقبل الصباح. بل على العكس من ذلك، تردد صدى الضربات الدقيقة في جميع أنحاء المشهد الاستراتيجي الإيراني".

وأضاف التحليل الاسرائيلي :"يكاد يكون بوسعك أن تتخيل الوجوه المذهولة خلف الأبواب المغلقة في مراكز القوة الإيرانية، وهي تحاول جاهدة فهم كيف تمكنت إسرائيل من تنفيذ عملية جريئة للغاية، بل وقحة للغاية، ومع ذلك محسوبة بدقة".

وجاء كذلك في التحليل :"على مدى أكثر من 3 ساعات، كانت إسرائيل تضرب بدقة غير مسبوقة، كاشفة عن حقيقة بسيطة: طهران، على الرغم من كل تهديداتها ، ليست بمنأى عن هذه الضربات".

انتصار هادئ لإسرائيل

ولكن ما هو الموقف الآن؟ تحليل الصحيفة الإسرائيلية، أجاب :"لنتخيل المعضلة التي تواجهها القيادة الإيرانية ــ فإما أن ترد وتخاطر بالدخول في دوامة قد تحرق كل ما بنته، أو تظل صامتة وتترك انتصار إسرائيل الهادئ يتردد صداه أكثر، وفي كلتا الحالتين، تجد إيران نفسها محاصرة في زاوية من صنعها، ومن المؤكد أن الرد من شأنه أن يحول تل أبيب إلى هدف محتمل، ولكن بعد هذه الليلة، تدرك إيران أن إسرائيل قادرة على الوصول إلى طهران بسهولة. وهذا ليس تهديداً غامضاً؛ بل هو وعد هبط بوضوح وقوة على عتبة بابها".

واختتم التحليل :"لقد فعلت إسرائيل أكثر من مجرد مهاجمة المنشآت العسكرية، لقد أعادت كتابة قواعد اللعبة، وأظهرت أنها تمتلك الشجاعة والمعرفة للوصول إلى حيث تحتاج، هذا ليس مجرد تمرين في القوة العسكرية - إنه بيان".

لقد جردت إسرائيل إيران من بعض تفوقها العسكري في ليلة واحدة، وتركت ما يسمى "القوة الإقليمية" تتدافع للسيطرة على روايتها، مثل ساحر تُرك بأيدٍ فارغة أمام جمهور محبط"، إن ما نشهده ليس مجرد استراتيجية عسكرية، بل إنه أيضًا لمحة عن ديناميكية إقليمية جديدة .

لقد رسمت إسرائيل خطًا سيُشعر به في ممرات القوة خارج طهران. إنه درس في التحدي المحسوب، وهو درس يبعث برسالة إلى إيران ووكلائها: إسرائيل مستعدة لحماية نفسها، والوصول حتى إلى أكثر المناطق تحصينًا إذا كان ذلك يعني حماية شعبها. لن تتلاشى تداعيات ضربة الليلة بسرعة - فهي تمثل نقطة تحول، وتحولًا قد يعيد تشكيل توازن القوى لسنوات قادمة.