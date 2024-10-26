إيلاف من لندن: أظهرت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام أكبر من عددهم في عام 2023 بأكمله.

يأتي ذلك بعد أن عبر 424 شخصًا القناة الإنجليزية يوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد المهاجرين في عام 2024 حتى الآن إلى 29578.

وفي عام 2023، قام ما مجموعه 29437 مهاجرًا بالرحلة الخطرة من فرنسا إلى المملكة المتحدة. وبالمقارنة، في عام 2022، عبر 45791 شخصًا المياه.

وقال خفر السواحل الفرنسي يوم الخميس إنه أنقذ 76 مهاجرًا في ثلاثة قوارب بعد أن واجهوا صعوبة أثناء محاولتهم العبور.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توفي ثلاثة أشخاص وتم إنقاذ العشرات عندما غرق قارب أثناء محاولته الوصول إلى المملكة المتحدة.

كما مر أسبوع منذ وفاة طفلة في حادث مماثل. ويُعتقد أن مريم باهز قد ولدت أثناء رحلة عائلتها من كردستان العراق، حيث سافروا عبر أوروبا على أمل الوصول إلى بريطانيا.

وكانت مريم تبلغ من العمر 40 يومًا فقط عندما لفتها عائلتها في كيس قمامة لإبقائها جافة لكنها ماتت بعد غرق القارب الصغير على بعد 100 متر فقط من رحلتهم.

قال والدها المنكسر القلب إنه على الرغم من الرعب الذي مروا به، فإنه سيستمر في محاولة إدخال زوجته وطفليه الناجين إلى بريطانيا.

أخطر المناطق

وتعتبر المياه، المعروفة باسم مضيق دوفر، من أخطر المناطق التي يمكن محاولة عبورها مع أضيق جزء - القنال الإنجليزي - أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.

وفي تحذير أصدره خفر السواحل الفرنسي، قال إن أكثر من 600 سفينة تمر عبره كل يوم، في ظل ظروف جوية خطيرة للغاية، حتى عندما تبدو المياه هادئة.

يشار إلى أنه بعد فوزها بالانتخابات في يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة إيفات كوبر عن قيادة جديدة لأمن الحدود في المملكة المتحدة، والتي تهدف إلى معالجة جرائم الهجرة المنظمة وتعطيل شبكات الاتجار في جميع أنحاء أوروبا.