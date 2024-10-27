إيلاف من نيويورك: أفادت تقارير أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في حالة صحية "خطيرة" في الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن ابنه الثاني لخلافته، وجاءت هذه التطورات بينما تعيش البلاد في حالة تأهب مستمرة في ظل الصراع المباشر مع إسرائيل.

وفي الوقت الذي تخطط إيران لشن هجوم انتقامي جديد ضد إسرائيل، تتوالى التقارير التي تفيد بأن المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي يعاني من "مرض خطير".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، فإن المرشد الأعلى الإيراني البالغ من العمر 85 عاماً، قد يخلفه ثاني أكبر الأبناء مجتبى خامنئي، ولكن ذلك لن يحدث بالطبع في حياة المرشد، بل عقب وفاته.

وذكر التقرير الأميركي أن حالة خامنئي أثارت معركة كبرى حول من سيخلفه. ويُعتقد أن الحرس الثوري الإسلامي سيكون له رأي أيضا في من سيكون مرشد البلاد الجديد عند وفاة خامنئي.

ومن الجدير بالملاحظة أن المخاوف بشأن العثور على خليفة للمرشد الأعلى الإيراني تزايدت في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فقد لقي الرئيس الإيراني ووزير خارجيته مصرعهما في حادث تحطم مروحية في أيار (مايو) من هذا العام.

ويشغل خامنئي منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد وفاة روح الله الخميني، أول من تولى هذا المنصب.

وجاء تقرير صحيفة نيويورك تايمز بعد وقت قصير من تنفيذ إسرائيل "ضربة دقيقة" انتقامية ضد عدة أهداف عسكرية إيرانية.