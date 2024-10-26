إيلاف من القدس: أطلق المرشد الإيراني علي خامنئي حسابا باللغة العبرية عبر منصة إكس X مساء السبت، في إطار الحرب النفسية التي تمارسها إيران ضد إسرائيل، ويعطي خامنئي الإيحاء بأنه سوف يخاطب الشعب الإسرائيلي مباشرة من خلال هذا الحساب، كما يوحي بأنه يملك القدرة على اختراق اسرائيل حتى وإن كان ذلك عبر حساب بمنصة إكس.

ويحتوي الحساب العبري للمرشد الأعلى في إيران حتى الآن على منشور واحد يقول بالعبرية: "بسم الله الرحمن الرحيم".

وأعاد خامنئي نشر التدوينة العبرية على حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية، Khamenei.ir، والذي تم التحقق منه ولديه أكثر من مليون متابع.

ورد الحساب الرسمي لمنظمة يهودية تدعى "زاكا" على المنشور بسطر من صلاة الكاديش اليهودية للموتى، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تلميح خفي إلى أن نهاية خامنئي قد تكون قريبة، وأمنيات يهودية له بالموت.

ما هي منظمة زاكا اليهودية؟

منظمة "زاكا" اليهودية التي ألمحت إلى أن موت المرشد الإيراني قد يكون قريباً هي منظمة "تحديد ضحايا الكوارث"، وهو فريق الاستجابة للطوارئ المجتمعية في إسرائيل، وأعضاء زاكا معظمهم من اليهود الأرثوذكس ويقدمون المساعدة لطواقم الإسعاف، ويساعدون في التعرف على ضحايا الإرهاب وحوادث الطرق وغيرها من الكوارث.

وعند الضرورة يجمعون أشلاء الجثث والدماء المتساقطة من أجل الدفن المناسب، كما يقدمون الإسعافات الأولية وخدمات الإنقاذ، ويساعدون في البحث عن الأشخاص المفقودين ويشاركون في عمليات الإنقاذ والإنقاذ الدولية.

المرشد القادم.. معركة داخلية في طهران

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت أن معركة داخلية في إيران بدأت للعثور على خليفة لآية الله خامنئي، البالغ من العمر 85 عاما، والذي يعتقد أنه يعاني من مرض خطير، كما رد بعض اليهود على خامنئي عبر حسابه الجديد، وكتبوا له أنه رجل ثمانيني مصاب بالسرطان.

إسرائيل تضرب إيران

يأتي اطلاق حساب المرشد الإيراني باللغة العبرية بعد أن نفذت إسرائيل ضربات محددة على عدد من المواقع العسكرية الإيرانية في عملية أطلق عليها لاحقا اسم "أيام التوبة" صباح السبت.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الهجوم وقع في ثلاث موجات رئيسية، وألحق أضرارا بالغة بمواقع إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية، حيث ضرب أكثر من 20 هدفا، وفقا لأكسيوس وصحيفة نيويورك تايمز.

