إيلاف من بغداد: أكد مصدر في خلية الإعلام الأمني في العراق عدم تعرض أي موقع أو منشأة داخل الأراضي العراقية للاستهداف فجر السبت خلال الضربات الإسرائيلية على إيران.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الانفجارات التي سمع دويها في صلاح الدين ناتجة عن غارات جوية نفذتها طائرات "إف 16" العراقية على مواقع تابعة لتنظيم داعش أسفرت عن مقتل 4 عناصر من التنظيم.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر أمني "مطلع"، اليوم السبت، تأكيدا بعدم تعرض أي أهداف عراقية أثناء الضربات الإسرائيلية.

وقصفت إسرائيل مواقع عسكرية في إيران فجر السبت، عبر ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى في إيران، كرد على هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل في مطلع أكتوبر.

وقال المصدر للوكالة "نؤكد عدم تعرض أي منشأة عراقية أو أهداف مدنية أو عسكرية أو اقتصادية داخل العراق" أثناء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران فجر السبت.

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي أعلن عن "استنكار وإدانة العراق" للضربات الإسرائيلية على إيران.

وجدد العوادي "الموقف الثابت والمبدئي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة".

