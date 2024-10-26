إيلاف من طهران: قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن عشرة من حرس الحدود قتلوا في هجوم في جنوب شرق إيران المضطرب يوم السبت، وهو أحدث اشتباك مع "إرهابيين" مشتبه بهم، وهم مجموعة من المسلمين السنة، حسبما نقلت وزارة الداخلية الإيرانية.

