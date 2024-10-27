إيلاف من القدس: ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن طائرات أميركية كانت مستعدة لإنقاذ طياري سلاح الجو الإسرائيلي في حالة الطوارئ خلال عملية "أيام التوبة"، التي شهدت قيام طائرات إسرائيلية بشن غارات على إيران.

فقد حلقت أكثر من 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار، حوالي 1600 كيلومتر عبر أراضي (سوريا والعراق كما ورد) وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"في وقت مبكر من يوم السبت، وهاجمت أكثر من اثني عشر هدفًا عسكريًا حساسًا في عدد من الموجات المختلفة في جميع أنحاء إيران، وعادت الطائرات ا إلى ديارها بسلام.

ولكن هناك من يقول، بما في ذلك أعضاء المعارضة، إن هذا لم يكن كافياً، وإن هذا لم يكن رداً قوياً بما فيه الكفاية على إطلاق إيران نحو مائتي صاروخ باليستي على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وإن إسرائيل كان ينبغي لها أن تستخدم الشرعية التي تمتلكها للرد لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، أو حقولها النفطية، أو كليهما.

لقد أوضحت الولايات المتحدة، التي ساعدت إسرائيل في صد الهجومين الإيرانيين السابقين، أنها لن تؤيد أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أو بنيتها الأساسية الاقتصادية الحيوية.

كما أعلنت دول الخليج العربي عن قلقها من أن يؤدي الهجوم على حقول النفط الإيرانية إلى هجوم إيراني على بنيتها الأساسية لصناعة النفط لديها.

إسرائيل لا تريد أن تهاجم بعض المنشآت العسكرية للجمهورية الإسلامية. على الأقل في الوقت الحالي. وعامل "على الأقل في الوقت الحالي" مهم. فوفقا لتقارير أجنبية، قامت القوات الجوية الإسرائيلية بتدمير بطاريات الدفاع الجوي والرادارات في سوريا والعراق وإيران نفسها لتمهيد الطريق للطائرات المهاجمة. بعبارة أخرى، أصبحت إيران مكشوفة تماما. ويقال إن بعض هذه البطاريات كانت من أحدث صواريخ إس-300 الروسية.

ولن تتمكن روسيا، المتورطة في أوكرانيا، من تجديد مخزوناتها بسرعة. وإذا هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مرة واحدة ــ وأفسح المجال لهجوم ــ فإنه قادر على تكرار ذلك مرة أخرى. ومن الواضح أن الإيرانيين يدركون هذا أيضاً، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على قراراتهم بشأن كيفية الرد، وما إذا كانوا سيستجيبون.

إذا كان سلاح الجو الإسرائيلي قادرا على ضرب مواقع عسكرية إيرانية حساسة يوم السبت، عندما كانت إيران تمتلك دفاعات مضادة للطائرات تعمل، فكم سيكون قادرا على فعل ذلك الآن مع تخفيض مستوى تلك الدفاعات.

إن ما يعنيه هذا كله هو أن مجرد عدم قيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية الآن لا يعني أنها لن تفعل ذلك في المستقبل. فقد أدركت إيران، وكل دول المنطقة، الآن قدرات إسرائيل ـ وهي قدرات هائلة.

في حين أن تفاصيل ما ضربته إسرائيل لا تزال غير واضحة - مصنع ينتج أجزاء أساسية للصواريخ الباليستية، وقاذفات الصواريخ الباليستية، ومصانع الطائرات بدون طيار - إلا أنه يبدو أن الأهداف تم اختيارها بعناية مع وضع عدد من الأهداف في الاعتبار.

كان الهدف الأول هو توجيه ضربة للقدرات العسكرية الإيرانية والحد من قدرتها على إطلاق الصواريخ الباليستية على إسرائيل. ورغم أن البلاد تمتلك ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية ، إلا أنها ليست غير محدودة، وإذا كانت غير قادرة على إنتاج مكون حاسم بسبب هجوم يوم السبت، فسوف تضطر إلى الأخذ في الاعتبار القدرة المحدودة في قرارها بشأن كيفية الرد.

أما الهدف الثاني فكان إرسال رسالة إلى إيران وكل دول المنطقة مفادها أن إسرائيل عندما تقول إنها سترد بقوة على أي شخص يهاجمها فإنها تعني ما تقوله. وهذا لا يعني فقط قطع مخالب الأخطبوط الإيراني ـ حماس وحزب الله، وهو ما تقوم به إسرائيل الآن ـ بل وأيضاً قطع رأس الأخطبوط الجالس في طهران.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل مسؤوليتها عن هجمات في إيران، وتنقل المعركة مباشرة إلى العدو، وهذا ليس تجاوزا للحدود التي تسهل اختراقها.

وثالثاً، وجهت إسرائيل هذه الضربة وأرسلت هذه الرسالة مع الأخذ في الاعتبار مخاوف واشنطن. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد أسبوع واحد فقط، كان لزاماً على إسرائيل أن تزن مدى تأثير ردها على الانتخابات ــ والأهم من ذلك ــ مدى تأثيره على سياسات أي شخص يفوز في الانتخابات.

ورغم أن المرء قد يفترض أن الهجوم على المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية قد يلقى استحسان الرئيس السابق دونالد ترامب، فإنه لن يلقى استحسان كامالا هاريس، وفقاً للصحافة الإسرائيلية.