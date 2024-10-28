إيلاف من واشنطن: بعد أن اجتاح إعصار ميلتون ولاية فلوريدا الجنوبية في الولايات المتحدة في التاسع من أكتوبر الجاري، انتشرت صورة تُظهر مبنى ترفيهيا مقلوبا رأسا تداولها في الأصل منشورات على وسائل التواصل، زاعمة بشكل خاطئ أن الإعصار قد "قلب المبنى".



وجاء في منشور باللغة الكورية صورة لمبنى تظهر واجهته مقلوبة، مرفقا بتعليقه يقول "وضع الإعصار في الولايات المتحدة". وأُرفق بالمنشور لقطة شاشة من مقطع فيديو نُشر على إنستغرام، تتضمن نصًا بالإنجليزية يقرأ: "الرجاء الدعاء لأورلاندو"، ونصًا باللغة الكورية يعبر عن الدهشة.

وانتشرت الصورة أيضًا مع ادعاءات مشابهة في منتديات وصفحات على السوشل ميديا بلغات أخرى. وعلى الرغم من تصنيفها تحت عناوين "المرح" و"الفكاهة" و"معرض الكوميديا"، إلا أن بعض المستخدمين ظنوا أن الصورة تصور أضرارًا حقيقية سببها الإعصار الأخير.

حقيقة الصورة

يتعلق الأمر بمبنى "ووندر ووركس أولاندو"، وهو موقع سياحي ترفيهي في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، التي مر منها إعصار ميلتون. ووفق وكالة فرنس برس فإن المبنى مصمم بهذا الشكل، حيث تظهر واجهته رأسا على عقب، وهو مبني على هذا الشكل في نوفمبر 2007، ولا علاقة له بالإعصار.

ويشير المصدر نفسه إلى أن المنتزه الترفيهي يركز على العلوم وهو عبارة عن سلسلة مواقع عددها ستة في أماكن عدة بالولايات المتحدة، بما في ذلك أورلاندو، وكلها مصممة بواجهة مقلوبة.



وكانت إدارة المبنى أعلنت أنه أغلق أبوابه مبكرًا في 9 أكتوبر بسبب التأثير المتوقع لإعصار ميلتون، وأعيد فتحه في 10 أكتوبر. ولم تذكر الصفحة أي أضرار لحقت بالمعلم.