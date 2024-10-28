إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، بسجن الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون بعد اعترافه بازدراء المحكمة بتكرار ادعاء كاذب حول لاجئ سوري.

واعترف روبنسون، الذي أسس رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة، بانتهاك أمر قضائي صدر بعد مقاضاته بنجاح بتهمة التشهير في عام 2021.

وحُكم على الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون بالسجن لمدة 18 شهرًا بعد تكرار ادعاءات كاذبة حول تلميذ مدرسة لاجئ سوري.

واعترف روبنسون (41 عامًا)، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، في محكمة وولويتش كراون بانتهاك أمر قضائي صدر بعد مقاضاته بنجاح بتهمة التشهير في عام 2021.

ويمكن سجن أولئك الذين يرتكبون ازدراء المحكمة لمدة تصل إلى عامين أو تغريمهم أو كليهما.

دعوى حجازي

ومنع أمر المحكمة العليا في عام 2021 روبنسون من تكرار مزاعم تشهيرية ضد جمال حجازي الذي رفع دعوى قضائية ضده بنجاح بتهمة التشهير.

وأصدر المحامي العام دعويين بتهمة ازدراء المحكمة ضد روبنسون في وقت سابق من هذا العام، مدعيا أنه انتهك الأمر "عمدا" في مناسبات متعددة.

وظهر روبنسون، الذي أسس رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة، في قفص الاتهام اليوم بعد احتجازه احتياطيا يوم الجمعة، مرتديًا بدلة رمادية وسترة بدون ربطة عنق.

وفي بداية جلسة الاستماع، قال أيدان إيرلي، نيابة عن المحامي العام، إنه تم التوصل إلى "حل" بشأن الادعاءات، وقرأها على المحكمة.

زعندما سأله القاضي جونسون عما إذا كان يقبل أنه ارتكب الانتهاكات، أومأ روبنسون برأسه ثم أجاب "نعم".

فيلم Silenced

وأبلغ المحامون القاضي في وقت سابق أن الانتهاكات تضمنت قيام روبنسون "بنشر أو التسبب أو الترخيص أو الحصول" على فيلم بعنوان Silenced، والذي تضمن مزاعم تشهيرية، في مايو/أيار من العام الماضي.

ولا يزال الفيلم مثبتًا في أعلى ملف روبنسون الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي X، بينما كرر أيضًا الادعاءات في ثلاث مقابلات بين فبراير ويونيو 2023.

قضية التشهير الأولية

وكان تم تصوير السيد حجازي وهو يتعرض للهجوم في مدرسة Almondbury Community School في هديرسفيلد، غرب يوركشاير، في أكتوبر 2018.

وقال محامو الصبي إن الادعاءات الكاذبة التي قدمها روبنسون كان لها "تأثير مدمر" عليه وعلى عائلته، الذين جاءوا إلى المملكة المتحدة كلاجئين، مما أجبرهم على الانتقال إلى ديارهم والتخلي عن تعليمه.

وأمر القاضي نيكلين، روبنسون بدفع 100 ألف جنيه إسترليني للسيد حجازي كتعويض وتكاليفه القانونية، بالإضافة إلى إصدار أمر قضائي يمنع روبنسون من تكرار الادعاءات التي قدمها ضد المراهق آنذاك.

قضية منفصلة

وكان تم سجن الناشط اليميني المتطرف بعد أيام من تسليمه نفسه في مركز شرطة في فولكستون، كنت، يوم الجمعة في قضية منفصلة.

وجهت إليه تهمة واحدة وهي عدم تقديم رقم التعريف الشخصي لهاتفه المحمول بموجب الجدول السابع من قانون الإرهاب لعام 2000.

وتم احتجاز روبنسون، الذي كان من المقرر أن يقود مظاهرة في لندن يوم السبت، قيد الاحتجاز.

وتجمع الآلاف من أنصاره في وسط لندن للمشاركة في المظاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من غيابه.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "كير من فئتين أجج أعمال الشغب" وهتفوا "نريد تومي خارجًا" أثناء توجههم من محطة فيكتوريا إلى ساحة البرلمان.