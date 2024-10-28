إيلاف من لندن: علقت منصة التواصل الاجتماعي X، اليوم الإثنين، حسابًا جديدًا نيابة عن الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي الذي نشر رسائل باللغة العبرية.

وتقول ملاحظة على الحساب إنه تم تعليقه لانتهاك قواعد X. ويأتي التعليق بعد ساعات من نشر الحساب رسالة حول الهجوم الإسرائيلي على طهران هذا الأسبوع.

وقال المنشور: "لقد ارتكب النظام الصهيوني خطأ. لقد أخطأ في حساباته بشأن إيران. سنجعله يفهم نوع القوة والقدرة والمبادرة والإرادة التي تمتلكها الأمة الإيرانية".

وسبق أن أزالت Meta حسابات السيد خامنئي على Facebook و Instagram بسبب دعمه لحماس بعد هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تم تعليق الحساب، صباح اليوم الاثنين، مع ملاحظة تفيد بأن “إكس” توقف الحسابات التي تنتهك قواعدها، لكن لم يتضح على الفور ما هي الانتهاكات.

وكان الحساب افتتح يوم الأحد برسالة بالعبرية تقول “بسم الله الرحمن الرحيم”.

وأبقى مكتب خامنئي على عدة حسابات على “إكس” للمرشد الأعلى البالغ من العمر 85 عاما لسنوات، وأرسل رسائل بعدة لغات في السابق.

وتناولت رسالة ثانية خطاب خامنئي يوم أمس الأحد وتم إرسالها على حسابه باللغة الإنكليزية، حيث قال “الصهاينة يرتكبون خطأ في حساباتهم فيما يتعلق بإيران. إنهم لا يعرفون إيران. لم يتمكنوا بعد من فهم قوة وعزيمة الشعب الإيراني بشكل صحيح”.

وأشارت الرسالة إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم السبت الماضي.